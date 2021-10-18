В РФ антипрививочников призвали сажать в тюрьму на 15 лет

Сегодня, 15:24

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В РФ антипрививочников призвали сажать в тюрьму на 15 лет

Чиновник из Челябинска Николай Сандаков заявил о необходимости введения жесткой меры наказания для яростных антипрививочников. Политик указал, что позиция таких людей является причиной увеличения смертности от ковида в России, что не только должно быть пресечено, но и осуждено по закону. Об этом пишет «URA.ru».

Экс вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков сравнил антипрививочников с преступниками, которые намеренно доводят жертву до самоубийства. По словам чиновника, такие люди должны быть осуждены по той же статье, которая назначает уголовную ответственность для лиц, доводящих жертву до самоубийства — а максимальный срок наказания по такой статье составляет лишение свободы на 15 лет. 

«Это справедливое взыскание для людей, чьи действия или бездействие становятся причиной гибели множества людей. Давно доказано, что именно в непривитых организмах коронавирус активно мутирует, приобретает новые свойства и становится более агрессивным, чтобы заражать другие организмы», - заявил Николай Сандаков. 

Политик добавил, что антипрививочники должны подвергнуться еще одному взысканию — полностью оплачивать свое лечение в стационаре в случае инфицирования ковидом. 

«Это не только важно ввести, но и необходимо. Если они сознательно идут на то, чтобы не прививаться, то пусть тогда сполна расплачиваются из своего кармана, когда их должны будут лечить государственные медицинские учреждения», - добавил Сандаков.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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  • Больной на всю голову, Кто доказал, что не привитый опасен, огласите весь список.
  • Больной на всю голову, Кто доказал, что не привитый опасен, огласите весь список этих товарищей . И главное когда это успели доказать.
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