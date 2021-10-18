В РФ антипрививочников призвали сажать в тюрьму на 15 лет

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Чиновник из Челябинска Николай Сандаков заявил о необходимости введения жесткой меры наказания для яростных антипрививочников. Политик указал, что позиция таких людей является причиной увеличения смертности от ковида в России, что не только должно быть пресечено, но и осуждено по закону. Об этом пишет «URA.ru».
Экс вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков сравнил антипрививочников с преступниками, которые намеренно доводят жертву до самоубийства. По словам чиновника, такие люди должны быть осуждены по той же статье, которая назначает уголовную ответственность для лиц, доводящих жертву до самоубийства — а максимальный срок наказания по такой статье составляет лишение свободы на 15 лет.
«Это справедливое взыскание для людей, чьи действия или бездействие становятся причиной гибели множества людей. Давно доказано, что именно в непривитых организмах коронавирус активно мутирует, приобретает новые свойства и становится более агрессивным, чтобы заражать другие организмы», - заявил Николай Сандаков.
Политик добавил, что антипрививочники должны подвергнуться еще одному взысканию — полностью оплачивать свое лечение в стационаре в случае инфицирования ковидом.
«Это не только важно ввести, но и необходимо. Если они сознательно идут на то, чтобы не прививаться, то пусть тогда сполна расплачиваются из своего кармана, когда их должны будут лечить государственные медицинские учреждения», - добавил Сандаков.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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