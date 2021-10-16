Минимум по 7500 рублей в месяц. Жителей России обрадовали новой выплатой

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Эксперты Счетной палаты предоставили данные о новой выплате, которая будет начисляться в виде социального пособия в 2023 и 2024 годах. Указывается, что согласно постановлению Фонда социального страхования, на ближайшие 2 года ряд социальных выплат будет увеличен, передает «Primpress».
По комментарию специалистов, повышению будет подвержена, в частности, такая выплата, как пособие на ребенка — она увеличится до 7 493 рублей в месяц. При этом указывается, что такой размер пособия будет минимальным, который будет начисляться до достижения ребенком возраста в 1.5 года. Максимальный размер указанного пособия также будет увеличен — если на сегодняшний день самая большая выплата на детей составляет 29 600 рублей, то в 2022 году этот показатель может достичь 31 282 рублей.
Специалисты пояснили, что увеличение социальных пособий будет обусловлено продолжающейся инфляцией — ожидается, что повышение выплат от государства произойдет уже с 1 февраля 2022 года. Специалисты добавили, что увеличению будет подлежать и разовая выплата по рождению ребенка — она достигнет 19 981 рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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