Минимум по 7500 рублей в месяц. Жителей России обрадовали новой выплатой

Сегодня, 17:44

0

Image 16+
Минимум по 7500 рублей в месяц. Жителей России обрадовали новой выплатой

Эксперты Счетной палаты предоставили данные о новой выплате, которая будет начисляться в виде социального пособия в 2023 и 2024 годах. Указывается, что согласно постановлению Фонда социального страхования, на ближайшие 2 года ряд социальных выплат будет увеличен, передает «Primpress».

По комментарию специалистов, повышению будет подвержена, в частности, такая выплата, как пособие на ребенка — она увеличится до 7 493 рублей в месяц. При этом указывается, что такой размер пособия будет минимальным, который будет начисляться до достижения ребенком возраста в 1.5 года. Максимальный размер указанного пособия также будет увеличен — если на сегодняшний день самая большая выплата на детей составляет 29 600 рублей, то в 2022 году этот показатель может достичь 31 282 рублей. 

Специалисты пояснили, что увеличение социальных пособий будет обусловлено продолжающейся инфляцией — ожидается, что повышение выплат от государства произойдет уже с 1 февраля 2022 года. Специалисты добавили, что увеличению будет подлежать и разовая выплата по рождению ребенка — она достигнет 19 981 рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Минимум по 7500 рублей в месяц. Жителей России обрадовали новой выплатой

Сегодня, 17:44

В цирке в Орле медведь напал на беременную дрессировщицу

Вчера, 15:54

Детский омбудсмен Волынец назвала выплаты, которые могут получать отцы в России

16-10-2021, 20:14

Из-за коронавируса Covid-19 число отказывающихся от участия в переписи выросло в полтора раза

16-10-2021, 13:14

Врач Соловьев объяснил, сколько людей нужно прививать каждый день, чтобы у всех был QR-код

15-10-2021, 14:59

В РФ предложили ввести ежемесячный штраф за уклонение от вакцинации

11-10-2021, 15:34

В Казани задержали подозреваемых в краже сейфа с деньгами из управления Следкома

6-10-2021, 14:54

В РФ штрафовать за отсутствие обязательных прививок от коронавируса начнут после 1 декабря

6-10-2021, 07:34

В Казани похоронные бюро отказываются хоронить умерших от COVID-19

5-10-2021, 21:34

Уходя от погони, житель Казани дважды протаранил машину ГИБДД

4-10-2021, 16:14

ПФР обратился к жителям России, которым до пенсии осталось 5 лет или меньше

3-10-2021, 21:39

РФ заплатит свыше 10,8 трлн рублей за военное доминирование

28-09-2021, 07:44

Expert: Почему граждане в России испугались прививки против коронавируса COVID-19

27-09-2021, 19:54

Алексей Леонков предупредил о последствиях падения в Крыму хоть одного украинского снаряда

27-09-2021, 16:19

В крымском парке тигр откусил палец годовалому малышу

27-09-2021, 12:59

Школьников и студентов переводят на дистант

24-09-2021, 22:54

Эксперт объяснил, почему российские застройщики перейдут на «зеленые» технологии

19-09-2021, 16:59

ForPost: российские туристы заявили, что никогда больше не поедут в Крым

18-09-2021, 11:19

ПФР напомнил об изменениях для части пенсионеров в 2022 году

15-09-2021, 11:59

Эксперты РАНХиГС усомнились, что России удастся достичь коллективного COVID-иммунитета в этом году

15-09-2021, 11:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Sohu: пилоты ВВС США испытали ужас после сближения с самолетами РФ в Средиземноморье

Sohu: пилоты ВВС США испытали ужас после сближения с самолетами РФ в Средиземноморье

16-10-2021, 22:04

0

Летчики ВВС США испытали несколько секунд ужаса. Это произошло в момент их встречи с самолетами РФ над нейтральными...

Подробнее
Baijiahao разъяснило, почему флот Китая отказался помогать ВМФ РФ

Baijiahao разъяснило, почему флот Китая отказался помогать ВМФ РФ

Вчера, 17:44

0

Россия и Китай на фоне напряженных отношений с Соединенными Штатами Америки взяли курс на сближение. Сотрудничество...

Подробнее
Турецкие войска и военная техника переброшены в Карабах

Турецкие войска и военная техника переброшены в Карабах

16-10-2021, 17:49

0

На территорию Карабаха несколько дней назад вошли турецкие военные. Туда же через территорию Азербайджана были...

Подробнее
Политолог Абзалов: Польша подбила Европу выстрелить себе в ногу и неожиданно обогатила Россию

Политолог Абзалов: Польша подбила Европу выстрелить себе в ногу и неожиданно обогатила Россию

15-10-2021, 21:44

0

Политолог Дмитрий Абзалов заявил: «Никто из европейцев даже представить себе не мог, что поддержка иска польской...

Подробнее
Выплата россиянам ко Дню отца 18 тысяч рублей от ПФР: разъяснение

Выплата россиянам ко Дню отца 18 тысяч рублей от ПФР: разъяснение

16-10-2021, 08:29

0

17 октября в России впервые будет отмечаться новый праздник - День отца. Праздник утвержден президентом страны -...

Подробнее
В Ленинградской области скоростной поезд «Сапсан» сбил коляску с младенцем

В Ленинградской области скоростной поезд «Сапсан» сбил коляску с младенцем

16-10-2021, 15:34

0

В Тосненском районе Ленинградской области скоростной поезд «Сапсан» сбил коляску, к которой находился младенец 11...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Из-за коронавируса Covid-19 число отказывающихся от участия в переписи выросло в полтора раза

Из-за коронавируса Covid-19 число отказывающихся от участия в переписи выросло в полтора раза

16-10-2021, 13:14

0

На фоне роста заболеваемости коронавирусом в России число людей, которые отказываются от участия во Всероссийской...

Подробнее
В Киеве неизвестные обстреляли маршрутку, водитель ранен

В Киеве неизвестные обстреляли маршрутку, водитель ранен

16-10-2021, 14:29

0

В Киеве сегодня неизвестными злоумышленниками была обстреляна маршрутка. Об инциденте сообщило украинское...

Подробнее
NI: российские С-500 могут стать преградой для американских бомбардировщиков B-21

NI: российские С-500 могут стать преградой для американских бомбардировщиков B-21

16-10-2021, 17:09

0

Эксперт издания The National Interest Марк Эпископос сообщает, что появление у России зенитных ракетных комплексов...

Подробнее
Детский омбудсмен Волынец назвала выплаты, которые могут получать отцы в России

Детский омбудсмен Волынец назвала выплаты, которые могут получать отцы в России

16-10-2021, 20:14

0

В преддверии праздника Дня отца уполномоченная по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец объяснила, что...

Подробнее