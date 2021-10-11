Детский омбудсмен Волынец назвала выплаты, которые могут получать отцы в России

Сегодня, 20:14

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Детский омбудсмен Волынец назвала выплаты, которые могут получать отцы в России

В преддверии праздника Дня отца уполномоченная по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец объяснила, что денежные пособия на детей вправе получать и папы. 

И папы, и мамы наравне могут брать больничный лист по уходу за своим ребенком возрастом до 7 лет, который болеет. Закон позволяет это сделать лишь родителям, официально трудоустроенным. Независимо от производственного стажа выплата будет составлять 100% от среднемесячного заработка, сообщает онлайн-портал Государственная Дума РФ. Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет положен как маме, так и папе. В том случае, если такой отпуск оформит отец, пособие выплатят ему. Выплата составит сумму в размере 40% от среднего заработка, однако не менее суммы, установленной законодательством РФ. С 1 февраля 2021 г. минимальный размер составляет 7028 рублей. Со слов омбудсмена, эту выплату разрешается получать частями — и маме, и папе. Выплаты не будет тем родителям, которые на пособии по безработице. 

Когда родится ребенок, отец вправе получить и единовременное пособие. Его могут получить оба родителя. С 1 февраля 2021 г. его размер 18 886 рублей. Оформлять его можно заявлением по месту работы. Не трудоустроенные родители ребенка оформляют пособие в отделе соцзащиты населения. Если рождается одновременно несколько детей, на каждого выплачивается данная сумма. Ирина Волынец акцентировала важный нюанс: заявление необходимо подать на протяжении 6 месяцев с даты рождения ребенка. Отцу предоставляется право получения ежемесячных пособий на детей до трех лет. Ему выплатят эти деньги на 1-го ребенка тогда, если мама умерла либо лишена родительских прав. Второму и третьему ребенку выплату назначает Пенсионный фонд из материнского капитала. В этом случае их выдают исключительно маме. Такие ежемесячные выплаты при рождении первого и второго детей положены семьям с доходом не более двух региональных прожиточных минимумов на каждого члена семьи. Дети должны быть рождены не ранее 1 января 2018 года. Один из родителей, включая отца, может получить выплату на ребенка от трех до семи лет. Она назначается, когда средний доход семьи не превышает уровня прожиточного минимума в регионе. 

В завершение Ирина Волынец напомнила, что семьи имеют право на получение материнского капитала. За рождение первого ребенка с 2020 года назначены выплаты, в 2021 году они составляют 483 881 рубль. Сумма увеличится на 155 550 рублей при рождении второго малыша. Если в семье родится второй ребенок, а на первого материнский капитал не выделялся, то семья получит 639 431 рубль. 

О выплатах на ребенка рассказал юрист Ассоциации содействия развитию цифровой экономики Андрей Завертяев. Он напомнил, что родители имеют право на пособие за раннюю постановку на учет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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