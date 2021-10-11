Из-за коронавируса Covid-19 число отказывающихся от участия в переписи выросло в полтора раза

На фоне роста заболеваемости коронавирусом в России число людей, которые отказываются от участия во Всероссийской переписи населения, за две недели выросло в полтора раза. Такие данные по итогам проведенного опроса приводит сервис SuperJob, передает РБК.

Две недели от участия в переписи планировал отказаться каждый пятый участник опроса. Теперь же такой позиции придерживаются трое из десяти респондентов.

Причем, люди не готовы ни встречаться с переписчиками, ни принимать участие в переписи онлайн.

«Судя по комментариям опрошенных, снижение готовности принять дома переписчиков вызвано ухудшением эпидемиологической обстановки по Covid-19, они боятся, что переписчики могут быть разносчиками коронавируса. А уменьшение числа желающих переписаться на сайте госуслуг объясняется скептическими настроениями», — пояснили аналитики.

Число граждан, готовых стать участниками очной переписи, снизилось с 16% до 11%. В онлайн-переписи ранее были не против стать участниками 58% россиян, нынче же их число уменьшилось до 52%.

Перепись населения в России в 2021 году началась 15-го октября. Проходить она будет по 14-е ноября.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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