Врач Соловьев объяснил, сколько людей нужно прививать каждый день, чтобы у всех был QR-код

В течение последних нескольких месяцев на территории Свердловской области, точно так же, как и в ряде других регионов Российской Федерации, стремительно увеличивается инфицирование населения коронавирусом. Из-за такого катастрофического положения областные руководители вынуждены были принять решение ввести QR-коды. Данное мероприятие предусматривает предъявлять их при посещении особо людных мест. Введение QR-кодов, согласно мнению региональных властей, должно стимулировать граждан к более активной вакцинации от опасного патогена, передает онлайн портал e1.ru.

Врач-эпидемиолог и эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев рассказал журналистам о том, сколько человек нужно прививать каждый день, чтобы каждый житель Свердловской области имел QR-код. Так, выяснилось, что ежедневно взрослые граждане в Свердловской области должны делать по 18 тыс. 365 прививок от ковида. На сегодня этот показатель составляет 7 тыс. 963 прививки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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