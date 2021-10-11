Врач Соловьев объяснил, сколько людей нужно прививать каждый день, чтобы у всех был QR-код

Российские военные самолеты перебрасывают новое вооружение на территорию Сирию
Обстановка в Сирии резко обострилась. На фоне эскалации российские военные начали переброску нового и дополнительного...Подробнее
В течение последних нескольких месяцев на территории Свердловской области, точно так же, как и в ряде других регионов Российской Федерации, стремительно увеличивается инфицирование населения коронавирусом. Из-за такого катастрофического положения областные руководители вынуждены были принять решение ввести QR-коды. Данное мероприятие предусматривает предъявлять их при посещении особо людных мест. Введение QR-кодов, согласно мнению региональных властей, должно стимулировать граждан к более активной вакцинации от опасного патогена, передает онлайн портал e1.ru.
Врач-эпидемиолог и эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев рассказал журналистам о том, сколько человек нужно прививать каждый день, чтобы каждый житель Свердловской области имел QR-код. Так, выяснилось, что ежедневно взрослые граждане в Свердловской области должны делать по 18 тыс. 365 прививок от ковида. На сегодня этот показатель составляет 7 тыс. 963 прививки.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Обстановка в Сирии резко обострилась. На фоне эскалации российские военные начали переброску нового и дополнительного...Подробнее
В Германии из-за роста цен на газ возник конфликт бедных и богатых. Издание Die Zeit сообщает, что в Ассоциации городов...Подробнее
На страницах американского издания Foreign Policy опубликован материал, посвященный больной теме США - фиаско страны в...Подробнее
Китайские журналисты написали для издания Sohu статью, в которой рассказали о том, что российские военные впервые...Подробнее
Солнечные панели – наилучший на данный момент способ обеспечить себя экологичным электричеством. 50% крыш в мире...Подробнее
Турция хочет создать свой ракетный комплекс, который по своим характеристикам будет схож с российским ЗРК С-400...Подробнее
В США обеспокоены активностью России в Арктике, уверены аналитики из Китая. На страницах Sohu они высказали...Подробнее
Учения российских военных кораблей в Японском море стали ответом на заявление о статусе Курильских островов, которое...Подробнее
Отношения России и Японии могут серьезно обостриться из-за политической позиции нового главы японского правительства....Подробнее
Африканские общественники высказали недовольство многопрофильной миссии ООН в Центральной Африке (МИНУСКА). Так...Подробнее
Комментировать