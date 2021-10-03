В Казани похоронные бюро отказываются хоронить умерших от COVID-19

Умерших от коронавируса в Казани хоронят практически так же, как всех. Хотя еще совсем недавно умерших от ковида требовалось хоронить в закрытых гробах и в специальных герметичных пакетах. Сейчас тела обрабатывают специальным дезинфицирующим средством.

Представитель одного из казанских похоронных бюро рассказал, что теперь гроб открытый, но присутствующим все-таки не советуют находиться в помещениях при прощании.

«Однако все понимают, что каждый человек должен сам себя обезопасить», — пояснил ритуальщик.

Некоторые ритуальные службы в Казани отказывают в захоронении умерших от коронавирусной инфекции. Их можно понять, ведь сотрудники просто боятся заразиться. По этой причине в настоящее время погребением скончавшихся от ковида занимаются городские морги.

Собственник одного из похоронных бюро рассказал, что в нынешней ситуации принял решение больше уделить внимание установке памятников и оград. Он считает правильным решение о том, что во время пандемии захоронениями погибших от ковида должны занимаются морги.

«Чтобы все было правильно или гигиенично», — уточнил он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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