В РФ штрафовать за отсутствие обязательных прививок от коронавируса начнут после 1 декабря

В Краснодаре припаркованные автомобили залило бетоном
В Краснодаре на припаркованные машины пролился «дождь» - да не простой, бетонный. Об инциденте сообщает издание «За...Подробнее
После 1 декабря 2021 года будет введена система штрафования за отсутствие прививок от коронавируса для некоторых обязательных категорий граждан — такую информацию предоставила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Липецкой области Ирина Щукина. Специалист напомнила, что согласно указу санитарного врача Липецкой области, работники ряда отраслей подлежат обязательной вакцинации.
После постановления главного санитарного врача Липецкой области Владимира Бондарева о введении в регионе обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных отраслей будут предусмотрены и штрафные наказания в случае невыполнения постановления.
К категории граждан, которые подлежат обязательной вакцинации в Липецкой области, принадлежат сотрудники сфер здравоохранения, образования, соцзащиты, торговли, общественного питания, производства пищевых продуктов, общественного транспорта, ЖКХ и энергетики и некоторые другие.
«Работодатель должен использовать все свои полномочия, чтобы мотивировать сотрудников пройти вакцинацию. Основанием для отказа может являться только медицинский отвод», - прокомментировала Ирина Щукина.
Размер административного штрафа, который будет взиматься с граждан обязательной категории, которые не прошли прививку до 1 декабря 2021 года, пока остается неизвестным.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В Краснодаре на припаркованные машины пролился «дождь» - да не простой, бетонный. Об инциденте сообщает издание «За...Подробнее
Вследствие ошибочного маневра иранского вертолета, минимум трое солдат скончалось в конфликтной зоне. Сообщается, что...Подробнее
Пенсионный фонд России предоставил информацию для тех граждан, которым до выхода на пенсию осталось менее 5 лет....Подробнее
«Царьград» опубликовал информацию о нестыковках между официальной информацией о коронавирусе и реальным положением дел....Подробнее
«Горьким провалом» назвали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» журналисты авторитетного французского...Подробнее
Уже 9 из 10 признаков деменции заметил у президента США Джо Байдена журналист Мик Рич. Он рассказал, что сравнил...Подробнее
Меры, которые были приняты властями Китая о сокращении энергопотребления на предприятиях и сокращении рабочего времени,...Подробнее
В Коврове (Владимирская область) мать полуторагодовалого ребенка вышла на минутку на балкон, а малыш в это время...Подробнее
Клиенты Сбербанка отныне имеют возможность оформить потребительский кредит без обеспечения прямо в банкоматах страны....Подробнее
Между вакцинацией от коронавируса и развитием рака нет никакой связи. В этом россиян заверил врач-онколог Игорь...Подробнее
Комментировать