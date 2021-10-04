В РФ штрафовать за отсутствие обязательных прививок от коронавируса начнут после 1 декабря

Сегодня, 07:34

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В РФ штрафовать за отсутствие обязательных прививок от коронавируса начнут после 1 декабря

После 1 декабря 2021 года будет введена система штрафования за отсутствие прививок от коронавируса для некоторых обязательных категорий граждан — такую информацию предоставила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Липецкой области Ирина Щукина. Специалист напомнила, что согласно указу санитарного врача Липецкой области, работники ряда отраслей подлежат обязательной вакцинации.

После постановления главного санитарного врача Липецкой области Владимира Бондарева о введении в регионе обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных отраслей будут предусмотрены и штрафные наказания в случае невыполнения постановления. 

К категории граждан, которые подлежат обязательной вакцинации в Липецкой области, принадлежат сотрудники сфер здравоохранения, образования, соцзащиты, торговли, общественного питания, производства пищевых продуктов, общественного транспорта, ЖКХ и энергетики и некоторые другие. 

«Работодатель должен использовать все свои полномочия, чтобы мотивировать сотрудников пройти вакцинацию. Основанием для отказа может являться только медицинский отвод», - прокомментировала Ирина Щукина. 

Размер административного штрафа, который будет взиматься с граждан обязательной категории, которые не прошли прививку до 1 декабря 2021 года, пока остается неизвестным.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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