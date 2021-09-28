ПФР обратился к жителям России, которым до пенсии осталось 5 лет или меньше

Пенсионный фонд России предоставил информацию для тех граждан, которым до выхода на пенсию осталось менее 5 лет. Эксперты напомнили, что такие россияне должны тщательно проверять накопленный трудовой стаж, чтобы правильно рассчитать положенное время выхода на пенсию. Об этом информирует «Primpress».

По комментарию специалистов ПФР, лучше начинать готовиться к выходу на пенсию заблаговременно — оптимальнее всего это делать за 5 лет до наступления пенсионного возраста. При достижении россиянином возраста в 50 лет, сотрудники ПФР отслеживают личные данные гражданина, и проверяют лицевой счет пользователя. Эксперты мониторят сведения о накопленном стаже, данные о заработке гражданина и его страховых взносах, которые в течение трудовой деятельности отправлялись в ПФР работодателями.

Эксперты порекомендовали гражданам самостоятельно провести такую же проверку — ведь лучше обнаружить недостаток каких-то сведений или документов заранее, чем непосредственно перед выходом на пенсию.

«Часто недостающие сведения сотрудники ПФР запрашивают самостоятельно, направляя запросы в те архивы и предприятия, где трудился гражданин. Однако иногда документы теряются, сведения пропадают, и в преддверии выхода на пенсию гражданин вынужден срочно искать недостающие данные», - отметили в ПФР.

Эксперты напомнили, что проверить сведения о личном накопленном трудовом стаже можно на сайте ПФР — в случае некорректных сведений, необходимо своевременно уведомить об этом сотрудников ПФР.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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