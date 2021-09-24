РФ заплатит свыше 10,8 трлн рублей за военное доминирование

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Военные аналитики отмечают, что расходы на оборонную сферу России могут значительно увеличить, сделав тем самым военное превосходство страны над соперниками слишком дорогим в финансовом плане. Так, не исключено, что на 2022-2024 годы в военный бюджет «Национальная оборона» может быть заложено более 10,8 трлн рублей, в то время, как 10 лет назад на эти нужды выделялось средств в два раза меньше. Об этом сообщает «Независимая газета».
В скором времени проект нового федерального бюджета на ближайших три года должен быть внесен на рассмотрение в Госдуму. На какие именно цели направят бюджетные средства, пока не разглашается. По мнению экспертов, в приоритете будет модернизация вооружения. Такие выводы они сделали на основе заключенных долгосрочных контрактов с оборонно-промышленными предприятиями, а также на ставших известными планах учений, проверочных мероприятий и др.
Так, военные аналитики прогнозируют глобальную модернизацию баллистических ракет с заменой комплексов «Воевода» на «Сармат». Как заявил командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев, в задачи вплоть до 2024 года входит полностью обновить этот арсенал. По оценке журналистов, для воплощения в жизнь этих целей военным придется менять каждый год по 84 ракеты.
Кроме этого немало средств пойдет на 40 новых кораблей для ВМФ, включая атомные подлодки проектов «Борей-А» и «Ясень-М». Крупное обновление произойдет и в сухопутных войсках, которые станут больше на 130 новых танков и бронеавтомобилей на платформе «Армата». Что касается воздушно-космических сил РФ, то здесь планируется пополнение арсенала истребителями пятого поколения с технологией стелс Су-57 - в ближайшие пять лет их ожидается до 72 единиц.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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