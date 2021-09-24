Expert: Почему граждане в России испугались прививки против коронавируса COVID-19

Вчера, 19:54

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Expert: Почему граждане в России испугались прививки против коронавируса COVID-19

Сегодня продолжается беспрецедентный фактически эксперимент по сверхмассовой и сверхбыстрой вакцинации людей от коронавируса. В то же время информации о нежелательных эффектах после прививки  лишь крупицы. Эксперты не исключают, что это происходит потому, что ученые просто ею не владеют.

Как пишут журналисты издания Expert, ссылаясь на мнения опрошенных вирусологов, получить ответы на жизненно важные вопросы касательно вакцинации можно только после множества серьезных исследований и сбора данных. Здравоохранительные системы мировых стран предпочитают отмалчиваться, не проливая людям свет на интересующие их вопросы.

Тем временем в соцсетях и других мессенджерах люди делятся своим опытом, сообщая об осложнениях после вакцинации. А с недавнего времени стали распространяться новости о всплеске инфекции в той или иной стране. К примеру, в Израиле, Великобритании, где процент привитого населения наивысший в мире. На что у официальной пропаганды вакцинирования ответ один: мало вакцинировались.

Аналогичное происходит и в России: Минздрав не дает полной информации о последствиях сделанной прививки в масштабах страны. Такая тактика, по мнению специалистов, может привести к серьезным проблемам в перспективе. 

«Дело в том, что в России вообще ничего не регистрируется. Поэтому понять, сколько серьезных осложнений, очень сложно. Случаев много, и можно сказать, что они связаны с вакциной. Много чего можно сказать. А можно засунуть голову в песок и сказать, что вообще ничего нет... У нас спорадические случаи, мы не занимаемся сбором информации», - считает профессор, председатель Московского научного общества терапевтов Павел Воробьев.

Однако тут же уточняет, что «не все состояния надо к вакцине относить».

По статистике, с каждой новой волной смертность от ковида в России выше, и это, несомненно, одно из доказательств неэффективности кампании по вакцинации. 

«...Естественно, что число антипрививочников растет с каждым днем — люди недополучают информацию о прививках, они не знают, какие осложнения могут последовать после процедуры, и насколько препараты могут быть эффективными. Все это приводит к вакцинальному синдрому — когда людей пугает даже само слово прививка», - уверены эксперты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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