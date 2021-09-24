Алексей Леонков предупредил о последствиях падения в Крыму хоть одного украинского снаряда

В Киеве уверены, что после очередной провокации с его стороны у границы с Крымом Москва развернет широкомасштабное наступление. Однако реакция РФ будет другой, заверил в беседе с «Украина.ру» военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, если на территории Крыма упадет хотя бы один украинский боеприпас, реакция будет решительной и жесткой.

«Украина надеется, что Россия хлопнет дверью и отдаст приказ в атаку. Конечно, этого не произойдет. Но если это будет делаться целенаправленно, Минобороны предпримет соответствующие меры», — так Леонков прокомментировал недавние маневры украинских артиллеристов в непосредственной близости от полуострова.

Он добавил, что еще весной этого года Москва дала Киеву понять, что провокации могут оказаться для него «чрезмерно опасными».

Тем не менее Киев не может смириться с утратой полуострова, Крым стал для Украины камнем преткновения. Поэтому вряд ли она откажется от идеи его вернуть. Но, предположил Леонков, будет действовать не через прямое наступление, а скрытно и посредством провокаций, «прикрываясь» силами НАТО.

В минувшую среду в Украине начались натовские учения «Объединенные усилия — 2021», в которых задействованы военные из 15 стран мира.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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