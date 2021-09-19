Школьников и студентов переводят на дистант

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В российских регионах начался выборочный переход учебных заведений на дистанционный формат обучения. Для перевода одного класса на удаленку достаточно одного заболевшего ученика. При 25% заболевших среди учащихся школу могут закрыть на карантин.
В Екатеринбурге уже перевели на дистант двенадцать классов в восьми школах, а также десять групп в десяти детских садах. Восемь групп в семи детских садах закрыли из-за выявленных случаев заболевания ОРВИ
В Курганской области закрыли 23 группы в детских садах и около ста начальных, а также несколько сельских школ. Из-за ковида закрыли 15 классов
С 22 и 23 сентября в 12 районах Башкирии учащиеся с 5 по 8 и 10 классы переходят на дистанционку.
В Московской области отдельные классы тоже переведены на дистант. С 22 сентября по 6 октября Государственный университет управления переходит на удаленное обучение.
Ранее глава Минобрнауки Фальков высказал мнение, что полный переход на дистанционное обучение в вузах негативно отразится на качестве образования, пишет azetabiznes.ru.
При этом директора получили критерии, согласно которым они могут закрываться на удаленку.
Судя по всему, учебные заведения будут закрываться точечно, согласно внутренним распоряжениям, основанным на локальной эпидемической обстановке.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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