Школьников и студентов переводят на дистант

В российских регионах начался выборочный переход учебных заведений на дистанционный формат обучения. Для перевода одного класса на удаленку достаточно одного заболевшего ученика. При 25% заболевших среди учащихся школу могут закрыть на карантин.

В Екатеринбурге уже перевели на дистант двенадцать классов в восьми школах, а также десять групп в десяти детских садах. Восемь групп в семи детских садах закрыли из-за выявленных случаев заболевания ОРВИ

В Курганской области закрыли 23 группы в детских садах и около ста начальных, а также несколько сельских школ. Из-за ковида закрыли 15 классов

С 22 и 23 сентября в 12 районах Башкирии учащиеся с 5 по 8 и 10 классы переходят на дистанционку.

В Московской области отдельные классы тоже переведены на дистант. С 22 сентября по 6 октября Государственный университет управления переходит на удаленное обучение.

Ранее глава Минобрнауки Фальков высказал мнение, что полный переход на дистанционное обучение в вузах негативно отразится на качестве образования, пишет azetabiznes.ru .

При этом директора получили критерии, согласно которым они могут закрываться на удаленку.

Судя по всему, учебные заведения будут закрываться точечно, согласно внутренним распоряжениям, основанным на локальной эпидемической обстановке.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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