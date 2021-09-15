Эксперт объяснил, почему российские застройщики перейдут на «зеленые» технологии

Сегодня, 16:59

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Эксперт объяснил, почему российские застройщики перейдут на «зеленые» технологии

Российские застройщики последуют за глобальными трендами и перейдут на «зеленые» технологии по причине выгоды. В этом убежден исполнительный директор Comcity Владимир Киреенко, пишет агентство РБК.

РФ надлежит выбрать один из двух имеющихся вариантов зеленой сертификации недвижимости - принцип энергоэффективности или совокупной оценки среды. Развитие экотехнологий, по мнению Кириенко, будет способствовать привлечению арендаторов, в том числе крупных иностранных клиентов. Эксперт убежден, что рынки двух крупнейших городов - Москвы и Петербурга - станут первыми, где появятся стимулы для застройщиков.

Тем не менее, невзирая на очевидную выгоду, российские застройщики пока не готовы массово перейти на «зеленую» работу. Отчасти это связано с трудностями внедрения необходимых технологий, больше - с высокими затратами на соблюдение экостандартов.

«За рубежом окупаемость проекта в 7?10 и более лет является нормой, наши же девелоперы не готовы ждать дольше 3?5 лет», — пояснил собеседник агентства.

Тем не менее, уверен он, рынок будет развиваться, потому как спрос на такую недвижимость с каждым новым днем повышается, особенно среди граждан, у которых есть деньги и которые готовы платить за объекты с «зелеными» сертификатами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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