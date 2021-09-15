ForPost: российские туристы заявили, что никогда больше не поедут в Крым

Россияне предпочитают отказаться от отдыха, чем ехать в Крым на бархатный сезон.

Так, жительница Пермского края, побывав один раз в крымском поселке Приморский, который расположен в восточной части полуострова, заявила, что никогда больше не вернется на отдых в Крым, передает ForPost .

Многие россияне ранее проводили свои отпуска в Турции. Но сейчас в этой стране снова вводят карантинные ограничения, поэтому возможность отдохнуть на турецких курортах будет далеко не у всех. Да и отправиться в эту страну в период вспышки коронавирусной инфекции мало кто решится.

Но даже это не стимулирует россиян проводить отпуск в Крыму. Они жалуются на слишком высокие цены и низкий уровень обслуживания.

Действительно, Крымский мост решил проблему с транспортным сообщением. Но инфраструктура на полуострове еще не на лучшем уровне. Так, туристы отмечают, что после съезда моста нет ни кафе, ни АЗС. Первая заправка находится в 100 километрах от съезда и в сезон там нередко бывают огромные очереди.

Жалуются отдыхающие и на высокие цены на продукты. Так, в Феодосийском районе за 100 граммов шашлыка из свинины отдыхающим пришлось отдать 180 рублей. При этом нередко туристы жалуются на хамство и грубость со стороны обслуживающего персонала.

А то, что в этом году было много медуз и комаров лишь ухудшило впечатление об отдыхе. Поэтому многие вновь мечтают о возможности отдохнуть за границей, в том числе в Турции.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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