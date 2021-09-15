ForPost: российские туристы заявили, что никогда больше не поедут в Крым

Эксперты рассказали, как и почему вакцинированные заболевают ковидом
На сегодняшний день в Татарстане от коронавируса привиты 905 687 жителей республики. Как рассказала главный внештатный...Подробнее
Россияне предпочитают отказаться от отдыха, чем ехать в Крым на бархатный сезон.
Так, жительница Пермского края, побывав один раз в крымском поселке Приморский, который расположен в восточной части полуострова, заявила, что никогда больше не вернется на отдых в Крым, передает ForPost.
Многие россияне ранее проводили свои отпуска в Турции. Но сейчас в этой стране снова вводят карантинные ограничения, поэтому возможность отдохнуть на турецких курортах будет далеко не у всех. Да и отправиться в эту страну в период вспышки коронавирусной инфекции мало кто решится.
Но даже это не стимулирует россиян проводить отпуск в Крыму. Они жалуются на слишком высокие цены и низкий уровень обслуживания.
Действительно, Крымский мост решил проблему с транспортным сообщением. Но инфраструктура на полуострове еще не на лучшем уровне. Так, туристы отмечают, что после съезда моста нет ни кафе, ни АЗС. Первая заправка находится в 100 километрах от съезда и в сезон там нередко бывают огромные очереди.
Жалуются отдыхающие и на высокие цены на продукты. Так, в Феодосийском районе за 100 граммов шашлыка из свинины отдыхающим пришлось отдать 180 рублей. При этом нередко туристы жалуются на хамство и грубость со стороны обслуживающего персонала.
А то, что в этом году было много медуз и комаров лишь ухудшило впечатление об отдыхе. Поэтому многие вновь мечтают о возможности отдохнуть за границей, в том числе в Турции.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
На сегодняшний день в Татарстане от коронавируса привиты 905 687 жителей республики. Как рассказала главный внештатный...Подробнее
Американский журналист Кен Сильверстайн считает, что США стоит сменить тактику борьбы с российским газом в Европе. Как...Подробнее
Администрации Пентагона, а также руководителям военного блока НАТО не стоит шутить с вооруженными силами Российской...Подробнее
О рисках для России из-за высоких цен на газ в Европе рассказали эксперты. Так, президент Центра экономики...Подробнее
В Забайкальском крае состоялись летно-тактическое учения, в рамках которых самолеты истребительной, бомбардировочной и...Подробнее
Доктор Джейн Руби в качестве приглашенного эксперта на шоу Стью Питерса рассказала о драматических последствиях...Подробнее
Западные СМИ активно комментируют российско-белорусские учения «Запад-2021», которые завершаются 16 сентября. Как...Подробнее
За громкими заявлениями Франции об успешной операции стоит желание замести следы, уверен военный эксперт Анатолий...Подробнее
Китай планирует подписать крупный контракт по поставку российских вертолетов Ка-52К. Китайцы рассчитывают купить партию...Подробнее
После вакцинации от COVID-19 самочувствие человека может несколько ухудшиться. Возможно повышение температуры,...Подробнее
Комментировать