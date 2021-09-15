ForPost: российские туристы заявили, что никогда больше не поедут в Крым

Сегодня, 11:19

0

Image 16+
ForPost: российские туристы заявили, что никогда больше не поедут в Крым

Россияне предпочитают отказаться от отдыха, чем ехать в Крым на бархатный сезон.

Так, жительница Пермского края, побывав один раз в крымском поселке Приморский, который расположен в восточной части полуострова, заявила, что никогда больше не вернется на отдых в Крым, передает ForPost.

Многие россияне ранее проводили свои отпуска в Турции. Но сейчас в этой стране снова вводят карантинные ограничения, поэтому возможность отдохнуть на турецких курортах будет далеко не у всех. Да и отправиться в эту страну в период вспышки коронавирусной инфекции мало кто решится.

Но даже это не стимулирует россиян проводить отпуск в Крыму. Они жалуются на слишком высокие цены и низкий уровень обслуживания.

Действительно, Крымский мост решил проблему с транспортным сообщением. Но инфраструктура на полуострове еще не на лучшем уровне. Так, туристы отмечают, что после съезда моста нет ни кафе, ни АЗС. Первая заправка находится в 100 километрах от съезда  и в сезон там нередко бывают огромные очереди.

Жалуются отдыхающие и на высокие цены на продукты. Так, в Феодосийском районе за 100 граммов шашлыка из свинины отдыхающим пришлось отдать 180 рублей. При этом нередко туристы жалуются на хамство и грубость со стороны обслуживающего персонала.

А то, что в этом году было много медуз и комаров лишь ухудшило впечатление об отдыхе. Поэтому многие вновь мечтают о возможности отдохнуть за границей, в том числе в Турции.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

ForPost: российские туристы заявили, что никогда больше не поедут в Крым

Сегодня, 11:19

ПФР напомнил об изменениях для части пенсионеров в 2022 году

15-09-2021, 11:59

Эксперты РАНХиГС усомнились, что России удастся достичь коллективного COVID-иммунитета в этом году

15-09-2021, 11:54

Умер после ковидной вакцинации 60-летний водитель скорой помощи в Сибае

14-09-2021, 12:19

Екатеринбуржцы резко высказались о вакцинации подростков от COVID-19

13-09-2021, 22:24

Доктор Мясников напомнил о необходимости вакцинации от гриппа и коронавируса

13-09-2021, 20:44

Около 7 тысяч рублей. Пенсионеры старше 65 лет получат новый подарок

12-09-2021, 12:19

Христо Грозев заявил о «плане замедления Интернета» в России

11-09-2021, 18:39

Летчик-герой Толбоев о готовности Москвы к отражению атак: к Кремлю не подлетит ни один самолет

11-09-2021, 10:04

В Челябинской области умирающую пенсионерку выписали из ковидной больницы

11-09-2021, 08:19

Главврач Коммунарки Проценко рассказал, что думает о больнице №24 в Екатеринбурге

10-09-2021, 14:24

Новосибирцы пожаловались на навязывание вакцины от коронавируса COVID-19 «Спутник Лайт»

10-09-2021, 10:54

Пожилые россияне попросили президента Путина лишить их пенсии

9-09-2021, 10:39

Военную базу ВС России в Калининграде назвали предметом зависти НАТО

9-09-2021, 08:49

Президент Путин предупредил о эффекте «бумеранга» за отказ от вакцинации ряда стран

7-09-2021, 08:59

Вместо Шойгу: Путин думает, кто будет армией руководить, если его соратник уйдет в Госдуму

6-09-2021, 12:44

Эксперты рассказали, чем грозит России и США развитие ядерной мощи Китая

5-09-2021, 21:34

В Нижегородской области приставы забрали должника-жениха прямо с собственной свадьбы

3-09-2021, 15:54

Депутат Госдумы Онищенко сравнил Зеленского на встрече с Джо Байденом в США с «нахалёнком на паперти»

3-09-2021, 01:09

Россияне заявили об очередном исчезновении из аптек жизненно важных препаратов

2-09-2021, 13:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Эксперты рассказали, как и почему вакцинированные заболевают ковидом

Эксперты рассказали, как и почему вакцинированные заболевают ковидом

16-09-2021, 23:09

0

На сегодняшний день в Татарстане от коронавируса привиты 905 687 жителей республики. Как рассказала главный внештатный...

Подробнее
Журнал Forbes рекомендовал Вашингтону сменить тактику борьбы с российским газом в Европе

Журнал Forbes рекомендовал Вашингтону сменить тактику борьбы с российским газом в Европе

15-09-2021, 17:14

0

Американский журналист Кен Сильверстайн считает, что США стоит сменить тактику борьбы с российским газом в Европе. Как...

Подробнее
Журналист The National Interest посоветовал США не шутить с российской армией

Журналист The National Interest посоветовал США не шутить с российской армией

16-09-2021, 09:44

0

Администрации Пентагона, а также руководителям военного блока НАТО не стоит шутить с вооруженными силами Российской...

Подробнее
Экономисты назвали риски для России из-за высоких цен на газ в Европе

Экономисты назвали риски для России из-за высоких цен на газ в Европе

16-09-2021, 15:59

0

О рисках для России из-за высоких цен на газ в Европе рассказали эксперты. Так, президент Центра экономики...

Подробнее
В ходе учений на Дальнем Востоке российская боевая авиация уничтожила силы условного противника

В ходе учений на Дальнем Востоке российская боевая авиация уничтожила силы условного противника

15-09-2021, 20:39

0

В Забайкальском крае состоялись летно-тактическое учения, в рамках которых самолеты истребительной, бомбардировочной и...

Подробнее
Глухие, слепые и мертвые: стало известно о последствиях вакцинации детей в США

Глухие, слепые и мертвые: стало известно о последствиях вакцинации детей в США

16-09-2021, 08:44

0

Доктор Джейн Руби в качестве приглашенного эксперта на шоу Стью Питерса рассказала о драматических последствиях...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

The Sun: Россия демонстративно показывает стрельбу у границы с Польшей

The Sun: Россия демонстративно показывает стрельбу у границы с Польшей

16-09-2021, 12:14

0

Западные СМИ активно комментируют российско-белорусские учения «Запад-2021», которые завершаются 16 сентября. Как...

Подробнее
Аналитик Матвийчук назвал истинную причину ликвидации Ас-Сахрауи французскими военными

Аналитик Матвийчук назвал истинную причину ликвидации Ас-Сахрауи французскими военными

16-09-2021, 13:34

0

За громкими заявлениями Франции об успешной операции стоит желание замести следы, уверен военный эксперт Анатолий...

Подробнее
Китай закупит у России ударные вертолеты Ка-52К

Китай закупит у России ударные вертолеты Ка-52К

16-09-2021, 14:04

0

Китай планирует подписать крупный контракт по поставку российских вертолетов Ка-52К. Китайцы рассчитывают купить партию...

Подробнее
Иммунолог Шарковская пояснила, почему после прививки от COVID-19 не проходит кашель

Иммунолог Шарковская пояснила, почему после прививки от COVID-19 не проходит кашель

16-09-2021, 23:04

0

После вакцинации от COVID-19 самочувствие человека может несколько ухудшиться. Возможно повышение температуры,...

Подробнее