Эксперты РАНХиГС усомнились, что России удастся достичь коллективного COVID-иммунитета в этом году

Сегодня, 11:54

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Эксперты РАНХиГС усомнились, что России удастся достичь коллективного COVID-иммунитета в этом году

Эксперты Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) считают, что по причине скептического отношения многих людей к вакцинации России не удастся достичь коллективного иммунитета к концу 2021 года и привить не менее 60 процентов населения страны. В лучшем случае, к этому времени прививки будут поставлены 55 процентам граждан.

«Скептическое отношение части общества к вакцинации замедляет выработку коллективного иммунитета, который может быть достигнут при вакцинации 60% россиян. С учетом этого наиболее вероятным сценарием до конца года видится достижение уровня 50-55% привитого населения», - приводит данные представленного экспертами РАНХиГС мониторинга агентство «Интерфакс».

Исследованием было охвачено два месяца - июль и август сего года.

В соответствии с приведенными экспертами данными: 

«За последние полгода до начала сентября в РФ официально переболели 2,4 млн человек, а вакцинировались двумя компонентами 37,4 млн человек, из которых 90% имеют антитела, то есть при грубом подсчете, не менее 36 млн россиян к началу осени имели иммунитет - это 24,62% населения».

Эксперты обратили внимание на то, что пик смертности от ковида в стране был достигнут в августе, после чего началось плавное снижение, которое можно наблюдать и сейчас. В ближайшей перспективе смертность и дальше будет снижаться и постепенно число летальных случаев, по их мнению, выйдет на уровень апреля-мая 2021 года.

Напомним, планка коллективного иммунитета была повышена с 60 процентов. Так, третьего сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что для того, чтобы установить контроль над распространением коронавируса, необходимо привить не менее 80 процентов населения РФ. То есть, речь идет о более чем 90 миллионах человек. Голикова рассчитывает, что этого показателя удастся достичь к ноябрю сего года.

По состоянию на 10 сентября в нашей стране полностью привиты 39,8 миллионов граждан. Первым компонентом вакцинированы 46,5 миллионов человек.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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