ПФР напомнил об изменениях для части пенсионеров в 2022 году

Специалисты Пенсионного фонда России сообщили об изменении выплат для пенсионеров-селян, которые меняют место жительства и переезжают в город. В 2022 году надбавка в 25% сохранится для указанной категории пенсионеров даже в случае, если они переедут на ПМЖ в городскую местность, передает «URA.ru».

В ПФР прокомментировали, что с 2022 года законопроект об увеличении выплат сельским пенсионерам, который был принят в 2019 году, будет изменен. Указывается, что даже если пенсионер, живущий в сельской местности, переедет в город, то фиксированная выплата в 25% останется закрепленной за гражданином.

«В случае, если сельское поселение, в котором проживает данная категория пенсионеров, станет городской территорией в связи с изменением административных границ, выплаты будут продолжать производиться. Начисление надбавки не прекратится и в случае, если пенсионер переедет в город», - указали в ПФР.

Также отмечается, что в 2022 году может быть пересмотрено условие по получению надбавки за проживание в сельской местности — если сейчас выплату получают только неработающие пенсионеры, то в следующем году в список льготников могут войти и пенсионеры, работающие в селе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700