Умер после ковидной вакцинации 60-летний водитель скорой помощи в Сибае

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60-летний Сергей Сафронов, работающий водителем скорой помощи в ЦРБ Сибая, скончался после первой вакцинации от коронавируса.
Издание «Пруфы» сообщает, что информация о смерти Сергея Сафонова появилась в официальной группе больницы в соцсети.
«17 августа на 61-м году ушел из жизни замечательный человек, наш коллега Сергей Ирикович Сафронов, водитель скорой медицинской помощи. Сергей Ирикович более 25 лет проработал в ЦГБ г. Сибай», - сообщила больница.
В комментариях к сообщению люди писали, что он скончался после вакцинации, но эти комментарии были удалены.
Комментируя произошедшее, главврач больницы Радик Надырглулов заявил, что решение подчистить сообщения в группе решили, «потому что это вводит людей в смуту, и потом люди не хотят вакцинироваться». Также он утверждает, что гибель медработника не является последствием вакцинации.
«Смерть после вакцины может быть признана таковой, если человек умирает от осложнений в течение 24 часов. Все остальные случаи нужно смотреть. В Башкирии уже провакцинировались больше 1 млн человек. Если среди этих вакцинированных завтра кто-то умрет от инфаркта миокарда в результате ишемической болезни сердца, мы будем считать, что он умер после вакцины? Наш сотрудник не умер в течение суток и даже не спустя неделю после вакцинации. И он не является полностью вакцинированным. Оснований для расследования нет», - заявил главврач.
Журналисты пообщались с другими сотрудниками этой больницы. Они сообщили, что их принуждали вакцинироваться от коронавируса, угрожая увольнением.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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