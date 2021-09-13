Екатеринбуржцы резко высказались о вакцинации подростков от COVID-19

В Израиле, как и в США, уже массово прививают детей старше 12 лет. В России же только стартовали исследования вакцины «Спутник V» в этой возрастной группе.

По словам медиков, нередки случаи, когда вакцинируют и более младших детей - зависит от групп риска. Как отметила терапевт центра семейной медицины «Здравица» Варвара Веретюк, вакцину вводят детям из групп риска. Об этом сообщает E1.RU.

«В Израиле начали прививать детей в возрасте 5–11 лет, имеющих серьезные хронические заболевания, с учетом их уязвимости перед COVID-19 и риска тяжелого течения этой инфекции. В перечень ситуаций, когда потребуется такая вакцинация, Минздрав Израиля включил тяжелое ожирение, тяжелые заболевания легких, нарушения развития нервной системы, застойную сердечную недостаточность, серповидноклеточную анемию и тяжелые аутоиммунные заболевания. В таких случаях лечащий врач будет направлять случай на рассмотрение в Минздрав», - рассказала Веретюк.

В России начинают морально и психологически готовить родителей подростков к вакцинации их детей. Так, в Екатеринбурге педагоги получили указания, каким образом беседовать с родителями и что рассказывать. А медики со своей стороны предупреждают, что нынешний сезон даст множество не только больных гриппом, но и зараженных микст-инфекцией - коронавирусом и вирусом гриппа.

«Микс этих инфекций может привести к трагическим последствиям. Активность гриппа начинается в ноябре-декабре, а пик заболеваемости приходится на январь-февраль. Для формирования защитного иммунитета сделать прививку нужно заранее. Стоит помнить, что между вакцинациями против коронавируса и гриппа должен пройти месяц», - советует главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.

Большинство опрошенных местными журналистами соотечественников, имеющих детей подходящего возраста, настроены против прививок. Как минимум, по их словам, должны быть «письменные гарантии об отсутствии вреда здоровью ребенка от государства и конкретных причастных к созданию вакцины и проводящих конкретную вакцинацию лиц» или «результаты тестирования вакцин». Много тех, кто категорически против вакцинации своих детей от ковида, полагающих, что таким образом над их детьми будут просто проводить опыты.

«Нет, конечно, пусть на своих детях опыты ставят. Хотя что там уже выросло или вырастет — такие же чудовища! Я медик, плюс полгода работала в отделении COVID, и то, что я знаю, полностью противоречит всем пунктам, которые нам пытаются навязать власти. Очень много, что могу рассказать и о вакцине, и о тестах, и о лечении, и об условиях, и т. д.», - уверена Дарья.

С ней согласны и другие: «... Про вакцинацию детей говорить явно преждевременно. Производители и чиновники свою жадность пусть поумерят», «Наши дети не подопытные кролики, чтоб испытания проводить. На своих детях сначала пусть наша власть испытывает. А потом видно будет», «Знаете, чем дальше, тем страшнее. Это же надо додуматься еще испытывать на своих детях вакцину! За это надо как минимум лишать родительских прав».

Встречались и такие родители, кто привился сам и кто собирается вакцинировать своих детей. Но они были в меньшинстве.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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