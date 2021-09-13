Доктор Мясников напомнил о необходимости вакцинации от гриппа и коронавируса

Sohu: Американцы хотели надавить на Китай, но нарвались на неожиданную реакцию России
Пытаясь надавить на Китай, американцы отправили свой авианосец USS Carl Vinson из Санд-Диего в Тихий океан. В Sohu...Подробнее
Главный врач клиники № 71 города Москвы и звезда российского ТВ Александр Мясников напомнил российским гражданам, от каких заболеваний людям необходимо осуществлять прививки в нынешний осенний сезон, кроме вируса SARS-CoV-2. На эту тему медицинский специалист Российской Федерации написал обширный пост в своём Telegram-канале. Данные рекомендации опытного доктора опубликованы в понедельник, 13 сентября.
Популярный российский телевизионный ведущий призвал все население страны защитить собственный организм от воздействия заболевания гриппом и пневмококком. Одновременно Александр Мясников рекомендовал всем гражданам России проверить, есть ли необходимость ревакцинации от гепатита В. Эти прививки доктор Мясников посоветовал, в первую очередь, сделать тем, кто уже перешагнул порог шестидесятилетия либо имеет хронические заболевания. Кроме того, он ещё раз напомнил о том, как важно защитить свой организм от коронавируса.
Телеведущий добавил, что в сложившейся ситуации беременным следует вакцинироваться от гриппа и столбняка, а детям — только от гриппа. При этом Мясников отметил, что юным гражданам РФ следует сделать инъекции всеми препаратами, которые им нужно ввести в их возрасте согласно официальному медицинскому календарю прививок Российской Федерации.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Пытаясь надавить на Китай, американцы отправили свой авианосец USS Carl Vinson из Санд-Диего в Тихий океан. В Sohu...Подробнее
Новый социальный бонус от государства будет предоставлен российским пенсионерам, которым исполнилось 65 лет и выше —...Подробнее
Экс-участник элитного военного подразделения США «Морские котики» Роберт О’Нил сообщил о самой большой опасности,...Подробнее
Специалисты Пенсионного фонда России сообщили о возможности получения ежемесячного пособия в размере 11 303 рублей —...Подробнее
В Турции отдых дешевле тура по России, и, к тому же, сервис выше, о чем уже не раз говорили туристы. Эксперты...Подробнее
Украинские военные атаковали одну из крупнейших нефтехранилищ вблизи Донецка. Аvia.pro сообщает, что удар...Подробнее
На фоне появившихся в прессе сообщений о недавно закупленных Киевом у Анкары ударных беспилотников Bayraktar TB2 в...Подробнее
Военный эксперт Борис Рожин объяснил, что США никогда не были заинтересованы в защите Афганистана и свержении режима...Подробнее
Журналист Игорь Коротченко прокомментировал панические настроения в США и Европе из-за учений «Запад-2021». Он заявил,...Подробнее
Полчища тараканов заметил и жители Совхозной улицы в Москве. Большое количество прусаков, вылезающих из люков,...Подробнее
Комментировать