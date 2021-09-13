Доктор Мясников напомнил о необходимости вакцинации от гриппа и коронавируса

Главный врач клиники № 71 города Москвы и звезда российского ТВ Александр Мясников напомнил российским гражданам, от каких заболеваний людям необходимо осуществлять прививки в нынешний осенний сезон, кроме вируса SARS-CoV-2. На эту тему медицинский специалист Российской Федерации написал обширный пост в своём Telegram-канале. Данные рекомендации опытного доктора опубликованы в понедельник, 13 сентября.

Популярный российский телевизионный ведущий призвал все население страны защитить собственный организм от воздействия заболевания гриппом и пневмококком. Одновременно Александр Мясников рекомендовал всем гражданам России проверить, есть ли необходимость ревакцинации от гепатита В. Эти прививки доктор Мясников посоветовал, в первую очередь, сделать тем, кто уже перешагнул порог шестидесятилетия либо имеет хронические заболевания. Кроме того, он ещё раз напомнил о том, как важно защитить свой организм от коронавируса.

Телеведущий добавил, что в сложившейся ситуации беременным следует вакцинироваться от гриппа и столбняка, а детям — только от гриппа. При этом Мясников отметил, что юным гражданам РФ следует сделать инъекции всеми препаратами, которые им нужно ввести в их возрасте согласно официальному медицинскому календарю прививок Российской Федерации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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