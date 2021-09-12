Около 7 тысяч рублей. Пенсионеры старше 65 лет получат новый подарок

12-09-2021, 12:19

0

Image 16+
Около 7 тысяч рублей. Пенсионеры старше 65 лет получат новый подарок

Новый социальный бонус от государства будет предоставлен российским пенсионерам, которым исполнилось 65 лет и выше — однако указывается, что возможность получить данный презент будет только у тех граждан, кто прошел полный курс вакцинации от вируса COVID-19. Об этом пишет «Primpress».

Согласно пояснению специалистов ПФР, денежный бонус в размере 7 тысяч рублей будет сформирован в рамках государственной программы «С заботой о здоровье» — подарок будет начислен тем пенсионерам, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Важным условием является получение пенсионером первой дозы вакцины в период с 23 июня по 1 октября — таким образом, все граждане 65+ лет, которые еще не приступали к иммунизации, имеют чуть более 2 недель, чтобы успеть получить первый компонент препарата. 

По подсчетам специалистов, только в Москве подарок на сумму в 7 тысяч рублей смогут получить около 120 тысяч пенсионеров — именно такое число граждан 65+ прошли вакцинацию от ковида в указанный период. В ПФР пояснили, что подарочный набор пенсионеры смогут получить в поликлиниках по месту жительства — также есть возможность заказать доставку такого бонуса на свой домашний адрес. 

Указывается, что подарочный набор «С заботой о здоровье» включает в себя пульсоксиметр, препарат для измерения артериального давления, набор витаминов, таблетницу, антибактериальный гель, защитную маску для лица и набор косметики — стоимость такого набора составляет около 7 тысяч рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Умер после ковидной вакцинации 60-летний водитель скорой помощи в Сибае

Вчера, 12:19

Екатеринбуржцы резко высказались о вакцинации подростков от COVID-19

13-09-2021, 22:24

Доктор Мясников напомнил о необходимости вакцинации от гриппа и коронавируса

13-09-2021, 20:44

Около 7 тысяч рублей. Пенсионеры старше 65 лет получат новый подарок

12-09-2021, 12:19

Христо Грозев заявил о «плане замедления Интернета» в России

11-09-2021, 18:39

Летчик-герой Толбоев о готовности Москвы к отражению атак: к Кремлю не подлетит ни один самолет

11-09-2021, 10:04

В Челябинской области умирающую пенсионерку выписали из ковидной больницы

11-09-2021, 08:19

Главврач Коммунарки Проценко рассказал, что думает о больнице №24 в Екатеринбурге

10-09-2021, 14:24

Новосибирцы пожаловались на навязывание вакцины от коронавируса COVID-19 «Спутник Лайт»

10-09-2021, 10:54

Пожилые россияне попросили президента Путина лишить их пенсии

9-09-2021, 10:39

Военную базу ВС России в Калининграде назвали предметом зависти НАТО

9-09-2021, 08:49

Президент Путин предупредил о эффекте «бумеранга» за отказ от вакцинации ряда стран

7-09-2021, 08:59

Вместо Шойгу: Путин думает, кто будет армией руководить, если его соратник уйдет в Госдуму

6-09-2021, 12:44

Эксперты рассказали, чем грозит России и США развитие ядерной мощи Китая

5-09-2021, 21:34

В Нижегородской области приставы забрали должника-жениха прямо с собственной свадьбы

3-09-2021, 15:54

Депутат Госдумы Онищенко сравнил Зеленского на встрече с Джо Байденом в США с «нахалёнком на паперти»

3-09-2021, 01:09

Россияне заявили об очередном исчезновении из аптек жизненно важных препаратов

2-09-2021, 13:59

В Южном военном округе против Украины и НАТО сформирован второй фронт

2-09-2021, 08:54

Врач ковидного госпиталя в Екатеринбурге Багин заявил, что 30-летние тоже умирают

31-08-2021, 14:49

Россияне, чтобы собрать детей в школу, берут микрозаймы

30-08-2021, 09:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Sohu: Американцы хотели надавить на Китай, но нарвались на неожиданную реакцию России

Sohu: Американцы хотели надавить на Китай, но нарвались на неожиданную реакцию России

13-09-2021, 08:09

0

Пытаясь надавить на Китай, американцы отправили свой авианосец USS Carl Vinson из Санд-Диего в Тихий океан. В Sohu...

Подробнее
Около 7 тысяч рублей. Пенсионеры старше 65 лет получат новый подарок

Около 7 тысяч рублей. Пенсионеры старше 65 лет получат новый подарок

12-09-2021, 12:19

0

Новый социальный бонус от государства будет предоставлен российским пенсионерам, которым исполнилось 65 лет и выше —...

Подробнее
Убивший Усаму бен Ладена «морской котик» Роберт О’Нил предупредил о самой большой угрозе США

Убивший Усаму бен Ладена «морской котик» Роберт О’Нил предупредил о самой большой угрозе США

12-09-2021, 16:09

0

Экс-участник элитного военного подразделения США «Морские котики» Роберт О’Нил сообщил о самой большой опасности,...

Подробнее
ПФР сообщил российским гражданам о выплате 11 303 рублей, которую можно получать ежемесячно

ПФР сообщил российским гражданам о выплате 11 303 рублей, которую можно получать ежемесячно

12-09-2021, 16:14

0

Специалисты Пенсионного фонда России сообщили о возможности получения ежемесячного пособия в размере 11 303 рублей —...

Подробнее
Эксперты объяснили, почему в Турции отдыхать дешевле

Эксперты объяснили, почему в Турции отдыхать дешевле

13-09-2021, 13:34

0

В Турции отдых дешевле тура по России, и, к тому же, сервис выше, о чем уже не раз говорили туристы. Эксперты...

Подробнее
Беспилотник ВСУ нанес удар по крупнейшему нефтехранилищу под Донецком

Беспилотник ВСУ нанес удар по крупнейшему нефтехранилищу под Донецком

12-09-2021, 07:39

0

Украинские военные атаковали одну из крупнейших нефтехранилищ вблизи Донецка. Аvia.pro сообщает, что удар...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Армия Украины может попытаться атаковать российские силы в Крыму турецкими дронами Bayraktar TB2

Армия Украины может попытаться атаковать российские силы в Крыму турецкими дронами Bayraktar TB2

12-09-2021, 19:49

0

На фоне появившихся в прессе сообщений о недавно закупленных Киевом у Анкары ударных беспилотников Bayraktar TB2 в...

Подробнее
Военный эксперт указал на неразрывную связь «Талибана» со спецслужбами США

Военный эксперт указал на неразрывную связь «Талибана» со спецслужбами США

13-09-2021, 07:14

0

Военный эксперт Борис Рожин объяснил, что США никогда не были заинтересованы в защите Афганистана и свержении режима...

Подробнее
Военный эксперт Коротченко объяснил, почему НАТО выгодно нагнетать панику вокруг учений «Запад-2021»

Военный эксперт Коротченко объяснил, почему НАТО выгодно нагнетать панику вокруг учений «Запад-2021»

Вчера, 13:59

0

Журналист Игорь Коротченко прокомментировал панические настроения в США и Европе из-за учений «Запад-2021». Он заявил,...

Подробнее
В Москве возле дома, где отравились и умерли внучка и бабушка, заметили большие скопления тараканов

В Москве возле дома, где отравились и умерли внучка и бабушка, заметили большие скопления тараканов

12-09-2021, 09:59

0

Полчища тараканов заметил и жители Совхозной улицы в Москве. Большое количество прусаков, вылезающих из люков,...

Подробнее