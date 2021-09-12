Около 7 тысяч рублей. Пенсионеры старше 65 лет получат новый подарок

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Новый социальный бонус от государства будет предоставлен российским пенсионерам, которым исполнилось 65 лет и выше — однако указывается, что возможность получить данный презент будет только у тех граждан, кто прошел полный курс вакцинации от вируса COVID-19. Об этом пишет «Primpress».
Согласно пояснению специалистов ПФР, денежный бонус в размере 7 тысяч рублей будет сформирован в рамках государственной программы «С заботой о здоровье» — подарок будет начислен тем пенсионерам, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Важным условием является получение пенсионером первой дозы вакцины в период с 23 июня по 1 октября — таким образом, все граждане 65+ лет, которые еще не приступали к иммунизации, имеют чуть более 2 недель, чтобы успеть получить первый компонент препарата.
По подсчетам специалистов, только в Москве подарок на сумму в 7 тысяч рублей смогут получить около 120 тысяч пенсионеров — именно такое число граждан 65+ прошли вакцинацию от ковида в указанный период. В ПФР пояснили, что подарочный набор пенсионеры смогут получить в поликлиниках по месту жительства — также есть возможность заказать доставку такого бонуса на свой домашний адрес.
Указывается, что подарочный набор «С заботой о здоровье» включает в себя пульсоксиметр, препарат для измерения артериального давления, набор витаминов, таблетницу, антибактериальный гель, защитную маску для лица и набор косметики — стоимость такого набора составляет около 7 тысяч рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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