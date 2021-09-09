Христо Грозев заявил о «плане замедления Интернета» в России

Сегодня, 18:39

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Христо Грозев заявил о «плане замедления Интернета» в России

Основатель интернет-издания Bellingcat Христо Грозев, известный своими журналистскими расследованиями, на The Lennart Meri Conference 2021 сообщил, что в течение ближайших двух лет Россия уберет большую часть зарубежного сегмента интернета.

«Мы получили информацию, что сейчас подготовлен конкретный план исчезновения Интернета в России путем системы аккредитации всех хостинг-провайдеров», - отметил журналист, ссылаясь на собственные источники.

По его словам, в рамках вышеназванной системы планируется в обязательном порядке предоставлять ФСБ все данные о своих пользователях, включая их логины, IP-адреса и сессии защищенной связи SSL.

«Не будет вообще никакой анонимности», — уточнил Грозев.

YouTube или Twitter и другие интернет-ресурсы, которые не смогут пройти такую аккредитацию, будут постепенно терять скорость до 24 кбит в секунду, что примерно сравнимо со скоростью, как «в 90-е годы подключались к Интернету с телефона». Поэтому Грозев призвал своих российских коллег привлекать внимание общественности к этой проблеме и не допустить усиления цензуры властей.

Однако никаких доказательств своих слов относительно того, что Россия будет фактически отключена от глобальной сети, болгарский журналист не привел, как и не раскрыл имени своих инсайдеров.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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