Христо Грозев заявил о «плане замедления Интернета» в России

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Основатель интернет-издания Bellingcat Христо Грозев, известный своими журналистскими расследованиями, на The Lennart Meri Conference 2021 сообщил, что в течение ближайших двух лет Россия уберет большую часть зарубежного сегмента интернета.
«Мы получили информацию, что сейчас подготовлен конкретный план исчезновения Интернета в России путем системы аккредитации всех хостинг-провайдеров», - отметил журналист, ссылаясь на собственные источники.
По его словам, в рамках вышеназванной системы планируется в обязательном порядке предоставлять ФСБ все данные о своих пользователях, включая их логины, IP-адреса и сессии защищенной связи SSL.
«Не будет вообще никакой анонимности», — уточнил Грозев.
YouTube или Twitter и другие интернет-ресурсы, которые не смогут пройти такую аккредитацию, будут постепенно терять скорость до 24 кбит в секунду, что примерно сравнимо со скоростью, как «в 90-е годы подключались к Интернету с телефона». Поэтому Грозев призвал своих российских коллег привлекать внимание общественности к этой проблеме и не допустить усиления цензуры властей.
Однако никаких доказательств своих слов относительно того, что Россия будет фактически отключена от глобальной сети, болгарский журналист не привел, как и не раскрыл имени своих инсайдеров.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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