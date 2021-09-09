Летчик-герой Толбоев о готовности Москвы к отражению атак: к Кремлю не подлетит ни один самолет

Сегодня, 10:04

0

Image 16+
Летчик-герой Толбоев о готовности Москвы к отражению атак: к Кремлю не подлетит ни один самолет

Летчик-испытатель, Герой России, генерал-майор Магомед Толбоев уверен, что ни один вражеский самолет или вертолет не сможет подлететь к Москве.

В беседе с Лентой.ру он сообщил, что после того, как было совершено покушение на бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева в радиусе Садового кольца обеспечена полная безопасность. По его словам, за ситуацией в воздухе следит система безопасности, равной которой нет в мире.

«Подлет любого средства к центру нашей столицы будет смертелен, так что пусть террористы даже не рискуют зря. Обычным гражданам тоже не стоит ни о чем беспокоиться — все системы обороны отработаны», — уверен Толбоев.

Толбоев подчеркнул, что мэр Москвы Сергей Собянин поддерживает проекты, нацеленные на улучшение безопасности. В этом вопросе, уверен Тоболев, важно следить за новейшими разработками, поскольку так можно предотвращать атаки, подобные терактам 11 сентября 2001 года в США.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Летчик-герой Толбоев о готовности Москвы к отражению атак: к Кремлю не подлетит ни один самолет

Сегодня, 10:04

В Челябинской области умирающую пенсионерку выписали из ковидной больницы

Сегодня, 08:19

Главврач Коммунарки Проценко рассказал, что думает о больнице №24 в Екатеринбурге

Вчера, 14:24

Новосибирцы пожаловались на навязывание вакцины от коронавируса COVID-19 «Спутник Лайт»

Вчера, 10:54

Пожилые россияне попросили президента Путина лишить их пенсии

9-09-2021, 10:39

Военную базу ВС России в Калининграде назвали предметом зависти НАТО

9-09-2021, 08:49

Президент Путин предупредил о эффекте «бумеранга» за отказ от вакцинации ряда стран

7-09-2021, 08:59

Вместо Шойгу: Путин думает, кто будет армией руководить, если его соратник уйдет в Госдуму

6-09-2021, 12:44

Эксперты рассказали, чем грозит России и США развитие ядерной мощи Китая

5-09-2021, 21:34

В Нижегородской области приставы забрали должника-жениха прямо с собственной свадьбы

3-09-2021, 15:54

Депутат Госдумы Онищенко сравнил Зеленского на встрече с Джо Байденом в США с «нахалёнком на паперти»

3-09-2021, 01:09

Россияне заявили об очередном исчезновении из аптек жизненно важных препаратов

2-09-2021, 13:59

В Южном военном округе против Украины и НАТО сформирован второй фронт

2-09-2021, 08:54

Врач ковидного госпиталя в Екатеринбурге Багин заявил, что 30-летние тоже умирают

31-08-2021, 14:49

Россияне, чтобы собрать детей в школу, берут микрозаймы

30-08-2021, 09:49

Сенченко назван главным организатором водной блокады Крыма

27-08-2021, 09:34

Врач Шафалинов заявил, что проблемы со здоровьем у вакцинированных могут подорвать доверие к власти

25-08-2021, 23:19

В Ростовской области американцу семь раз отказали в вакцинации

25-08-2021, 18:24

До 640 тысяч рублей: названы виды выплат в России, о которых не все знают

25-08-2021, 09:19

Родители расскажут о проблемах школьного питания на встрече с Минпросвещения

23-08-2021, 16:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

«Черный лебедь» может прилететь к американскому доллару уже 22 сентября

«Черный лебедь» может прилететь к американскому доллару уже 22 сентября

8-09-2021, 20:14

0

Глобальный подъем экономики Соединенных Штатов Америки ФРС пыталась показывать всему миру с помощью приобретения...

Подробнее
Военный эксперт заявил о готовности России ответить на угрозу со стороны Афганистана

Военный эксперт заявил о готовности России ответить на угрозу со стороны Афганистана

Вчера, 12:04

0

России стоит подготовиться к различным поворотам в Афганистане, поскольку насилие, которое наблюдается в этой стране,...

Подробнее
Коротченко оценил вероятность сценария захвата ВСУ территорий Донбасса

Коротченко оценил вероятность сценария захвата ВСУ территорий Донбасса

Вчера, 16:34

0

Военный эксперт Игорь Коротченко оценил вероятность сценария захвата территорий Донбасса украинской армией. Как...

Подробнее
Военную базу ВС России в Калининграде назвали предметом зависти НАТО

Военную базу ВС России в Калининграде назвали предметом зависти НАТО

9-09-2021, 08:49

0

Россия сформировала в Калининградской области надежный щит от агрессии НАТО. Об этом заявил ФБА « Экономика сегодня »...

Подробнее
Опубликованы рекомендации по вакцинированию ВИЧ-инфицированных против COVID-19

Опубликованы рекомендации по вакцинированию ВИЧ-инфицированных против COVID-19

8-09-2021, 13:09

0

Вакцинация от коронавируса возможна при наличии ВИЧ. В Министерстве здравоохранения России сообщили, как проводить...

Подробнее
Артамонов рассказал, что российские «Цирконы», «Кинжалы» и «Авангарды» сделают с США

Артамонов рассказал, что российские «Цирконы», «Кинжалы» и «Авангарды» сделают с США

8-09-2021, 19:04

0

Российская Федерация превосходит Соединенные Штаты Америки по всему комплексу вооружений в совокупности. Этот факт...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Главврач Коммунарки Проценко рассказал, что думает о больнице №24 в Екатеринбурге

Главврач Коммунарки Проценко рассказал, что думает о больнице №24 в Екатеринбурге

Вчера, 14:24

0

Главный врач московской больницы на Коммунарке Денис Проценко посетил Екатеринбург с официальным визитом. За короткий...

Подробнее
Пожилые россияне попросили президента Путина лишить их пенсии

Пожилые россияне попросили президента Путина лишить их пенсии

9-09-2021, 10:39

0

Супружеская пара пенсионеров из Забайкальского края попросили президента Владимира Путина лишить их пенсионных...

Подробнее
Академик РАН Бокерия назвал полоскание рта новой защитой от коронавируса COVID-19

Академик РАН Бокерия назвал полоскание рта новой защитой от коронавируса COVID-19

9-09-2021, 09:29

0

Президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Лео Бокерия сообщил об эффективной мере профилактики, которая...

Подробнее
Эксперт Дандыкин назвал новейший БПЛА «Хищник» мощным рывком России вперед

Эксперт Дандыкин назвал новейший БПЛА «Хищник» мощным рывком России вперед

9-09-2021, 16:34

0

Россия выходит на лидирующие позиции по созданию беспилотинков. Об этом заявил капитан первого ранга запаса Василий...

Подробнее