Летчик-герой Толбоев о готовности Москвы к отражению атак: к Кремлю не подлетит ни один самолет

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Летчик-испытатель, Герой России, генерал-майор Магомед Толбоев уверен, что ни один вражеский самолет или вертолет не сможет подлететь к Москве.
В беседе с Лентой.ру он сообщил, что после того, как было совершено покушение на бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева в радиусе Садового кольца обеспечена полная безопасность. По его словам, за ситуацией в воздухе следит система безопасности, равной которой нет в мире.
«Подлет любого средства к центру нашей столицы будет смертелен, так что пусть террористы даже не рискуют зря. Обычным гражданам тоже не стоит ни о чем беспокоиться — все системы обороны отработаны», — уверен Толбоев.
Толбоев подчеркнул, что мэр Москвы Сергей Собянин поддерживает проекты, нацеленные на улучшение безопасности. В этом вопросе, уверен Тоболев, важно следить за новейшими разработками, поскольку так можно предотвращать атаки, подобные терактам 11 сентября 2001 года в США.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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