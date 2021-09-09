В Челябинской области умирающую пенсионерку выписали из ковидной больницы

В Челябинской области вопиющий случай произошел с пожилой женщиной, заразившейся коронавирусом.

Ее выписали из ковидного госпиталя, хотя она находилась в тяжелом состоянии. О том, что произошло с ней, рассказала ее дочь, передает URA.RU .

Со слов дочери умершей, в больницу ее мать попала в конце июля с обострением диабета. И уже по всей видимости в больнице она заразилась COVID-19.

14 августа КТ показал 8% поражения легких, а 18 августа легкие были поражены уже на 60% и пациентку перевели в «красную зону». А спустя 9 дней главврач больницы вызвала ее родных и потребовала, чтобы они забрали ее домой.

В итоге даже без лекарств и рекомендаций пожилую женщину вывезли домой, хотя родственники рисковали заразиться от нее коронавирусом и об этом в больнице знали. Дома у нее на спине выявили пролежни. За пациенткой в больнице плохо следили, и даже не всегда вовремя меняли памперсы. Как рассказала дочь, медики заявили, что ее мать очень много весит (около 100 кг), поэтому им тяжело ее переворачивать.

Дома пожилая женщина умерла.

Со слов главврача ковидного госпиталя, женщину выписали домой, поскольку 27 августа пришел положительный ПЦР-тест. Поскольку она постоянно просилась домой, врачи уступили ей и оформили выписку.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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