Главврач Коммунарки Проценко рассказал, что думает о больнице №24 в Екатеринбурге

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Главный врач московской больницы на Коммунарке Денис Проценко посетил Екатеринбург с официальным визитом. За короткий промежуток времени пребывания в столице Урала, он успел посетить красную зону городской больницы №24, пообщаться с коллегами региона, заглянуть в областной центр медицины катастроф.
Проценко поделился впечатлениями от увиденного. По его мнению организация работы в этом медицинском учреждении не вызывает никаких нареканий и критики. Причем речь идет абсолютно обо всех аспектах. Оборудование и лечение больных полностью отвечают современным требованиям, а также практически не отличаются от тех, которые применяются в Коммунарке.
По словам Дениса Проценко, и врачи, и руководители медицинского учреждения работают в единой связке, а это, как известно, является залогом успеха в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Также главврач поделился со свердловскими коллегами практиками, которые используются в столице для борьбы со штаммом «Дельта», так стремительно завоевывающего пространство всей России.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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