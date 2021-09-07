Новосибирцы пожаловались на навязывание вакцины от коронавируса COVID-19 «Спутник Лайт»

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Новосибирцы рассказывают о том, что им начали навязывать однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт», хотя они хотели привиться вакциной «Спутник V».
По словам горожан, которые хотели получить вакцину ««Спутник V», этот препарат они выбрали, так как он обеспечивает более длительную защиту от COVID-19, передает NGS.RU.
Вакцину «Спутник Лайт» рекомендуется для уже переболевших граждан. Но, как рассказывают новосибирцы, им начали навязывать именно ее, чтобы как можно быстрее добиться формирования коллективного иммунитета. Но при этом длительность защиты от коронавирусной вакцины при применении «Спутник Лайт» снижается.
Специалисты говорят о том, что вакцинация «Спутником Лайт» непривитых и не болевших коронавирусом формально не противоречит инструкции этого препарата. Поэтому его могут использовать на прививочных пунктах для вакцинации все, у кого к нему нет медицинских противопоказаний.
В Минздраве Новосибирской области сообщил, что первым компонентом привиты более 703 тыс. местных жителей, полную вакцинацию прошли 649 тыс. граждан. Всего же регион получил около 1 млн доз различных вакцин.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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