Пожилые россияне попросили президента Путина лишить их пенсии

Супружеская пара пенсионеров из Забайкальского края попросили президента Владимира Путина лишить их пенсионных начислений. Семья направила главе РФ письмо, в котором намеревается отказаться от тех мизерных пенсий, которые им выплачивает государство — поскольку большая часть положенных им выплат идет на оплату судебных издержек. Об этом пишет «ZAB.Ru».

Супруги Анатолий и Людмила Вертипраховы из поселка Ясная Оловяннинского района в письменном обращении попросили Владимира Путина лишить их пенсии.

«Просим издать Указ о лишении нас пенсионного обеспечения, так как надоело платить со своей нищенской пенсии (по решению незаконных судебных разбирательств) всяким хапугам и ворам на золотые унитазы», — указали пенсионеры.

Супруги отметили, что их мизерной пенсии все равно не хватает на жизнь — при этом судебные приставы из-за долга по услугам ЖКХ арестовывают их банковские карточки. Анатолий Вертипрахов добавил, что за все 72 года жизни в России он никогда еще не был в таком нищенском положении, как сейчас — хотя правительство регулярно заявляет о пенсионных реформах и о том, что российские пенсионеры ни в чем не нуждаются.

Примечательно, что в 2018 году Вертипрахов уже обращался к президенту — и даже отсылал Путину 8,5 тысяч рублей своей пенсии: это было все, что осталось на пенсионной карточке после ее разблокировки судебными приставами. Тогда пенсионер предложил Путину попробовать прожить на эти деньги хотя бы 2 недели, не говоря уже о целом месяце— однако ответа от главы РФ не дождался.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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