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Россия сформировала в Калининградской области надежный щит от агрессии НАТО. Об этом заявил ФБА «Экономика сегодня» военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев.
Военный эксперт рассказал, что Калининградская область стала одним из важнейших элементов обороны РФ, оценив публикацию на эту тему, размещенную в Sina.
«В НАТО могут называть Калининград по-разному, кинжалом или ножном, но на самом деле он щит, который сдержит агрессию войск Североатлантического альянса», – оценил публикацию военный эксперт Александр Перенджиев.
Еще одно преимущество будет у РФ после того как завершится модернизация военно-морской базы Балтийск в 50 километрах от Калининграда на Вислинской косе. Там смогут размещаться атомные подводные лодки, оснащенные современными ракетами.
Планируется, что база в Балтийске будет модернизирована до конца текущего года. Там уже заменены коммуникации для стоянки и базирования кораблей и судов, выполнен капитальный ремонт причального фронта, уложены новые кабельные линии электроснабжения и водопровод.
Перенджиев отмечает, что при необходимости силы, размещенные на этой базе, смогут получить поддержку от Белоруссии.
В Калининграде уже базируются ЗРК С-400, которые защищают воздушное пространство РФ у западной вдоль западной границы. Поэтому любые попытки агрессии со стороны стран НАТО будут жестко пресекаться. И как лишить РФ стратегических военных преимуществ, которые дают географическое положение Калининградской области, западный военный блок не знает, хотя и пытается заявить, что легко решит эту проблему при необходимости.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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