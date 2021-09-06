Президент Путин предупредил о эффекте «бумеранга» за отказ от вакцинации ряда стран

Глава РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию с массовой вакцинацией граждан в мировых странах. В ходе выступления на Всемирном экономическом форуме, президент сообщил об эффекте «бумеранга», который последует за нехваткой вакцин и отказом прививаться населения стран третьего мира.

Президент России Владимир Путин пояснил, что если уровень вакцинации будет диаметрально противоположным в разных странах мира, то пандемия коронавируса никогда не будет взята под контроль. Глава РФ обратил внимание на сформировавшуюся «вакцинную дискриминацию» — когда производители снабжают препаратами от ковида развитые державы, обделяя вакцинами страны третьего мира.

«Отстающие в экономической сфере страны не могут позволить себе закупиться вакцинами в достаточном объеме. Это приводит к тому, что в африканских государствах продолжают сохраняться пиковые значения заболеваемости коронавирусом, тогда как во Франции, Германии и Израиле вакцинируют граждан уже по третьему кругу. Важно понимать, что такая избирательность обернется против самой Европы — это бумерангом возвращается, крутится вокруг шарика земного постоянно», - заявил Владимир Путин.

Присутствовавший на ВЭФ журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов прокомментировал, что Владимир Путин дал свой прогноз касательно дальнейшего развития коронавируса — по словам президента, именно в африканских странах будут зарождаться новые штаммы коронавируса, которые очень скоро «ударят» по всем мировым странам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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