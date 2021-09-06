Вместо Шойгу: Путин думает, кто будет армией руководить, если его соратник уйдет в Госдуму

О том, кто может заменить нынешних глав МИДа и Минообороны рассказали эксперты.

Министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу могут уйти в Госдуму, поскольку сейчас возглавляют список «Единой России», передает «Свободная пресса ».

И уже сейчас президент РФ Владимир Путин может обдумывать, кто же займет их посты. На должность главы МИД, отмечают эксперты, достойных кандидатов немало. Им может стать глава президентской администрации Андрей Вайно. В числе возможных претендентов и представитель РФ при ООН Василь Небензя.

А вот с министром обороны могут быть вопросы. Как справедливо считают эксперты, возглавить оборонное ведомство сможет не каждый. Даже Руслану Цаликову, Николаю Панкову, Андрею Картаполову, Юрию Садовенко, Дмитрию Булгакову, Юнус-Беку Евкурову, Тимуру Иванову, Андрею Криворучко, Павлу Попову, Александру Фомину и даже единственной женщине в списке замминистров Татьяне Шевцовой вряд ли по зубам. Вряд ли пройдет отбор и главком Военно-космических сил генерал-полковника Сергей Суровикин.

Найти замену Шойгу, который бы смог и далее успешно развивать оборонное ведомство, не просто. Среди главных претендентов на должность главы Минобороны сейчас называют губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Позднее он возглавил Тульскую область, набрав на прямых выборах губернатора 84,19% голосов. Отдельно эксперты отмечают то, что у него за плечами опыт службы в качестве заместителя начальника ГРУ и командующего Силами специальных операций. Он возглавлял Силы специальных операций в 2014 году, когда прошла операция «вежливых людей» в Крыму. И, по некоторых данным, он помогал покинуть Украину после событий 2014 года Виктору Януковичу.

Но назначит ли его Путин на место Шойгу пока сказать никто не готов. Эксперты советуют дождаться результатов выборов, и уже после них станет известно, на какие перестановки пойдет глава государства.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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