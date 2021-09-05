Эксперты рассказали, чем грозит России и США развитие ядерной мощи Китая

Аналитики китайского обозревателя «Sohu» спрогнозировали сценарий взаимоотношений Китая с Россией и США в случае развития китайского ядерного потенциала. Эксперты определили, что резкое наращивание Пекином ядерного арсенала может спровоцировать появление угрозы для безопасности США, чем может воспользоваться Россия для «запугивания» Вашингтона, передает «ПолитРоссия».

Китайские эксперты указали, что потенциальное увеличение стратегического потенциала НОАК уже сейчас беспокоит США — об этом свидетельствует недавний доклад главы Стратегического командования Вооруженных сил США Томаса Бюссьера. Американский политик заявил, что наращивание Пекином своей ядерной мощи является непрямой угрозой для национальной безопасности США — в связи с этим та доктрина «сдерживания», которой придерживается сейчас Пентагон, может только усугубить потенциальные риски.

«Американский генерал Томас Бюссьер прямо заявил о поворотном моменте, который спровоцирует Китай в связи с наращиванием ядерной мощи. Учитывая, что Россия также преследует цель ослабить влияние США, ситуация для Вашингтона может быть чрезвычайно опасной», - прокомментировали эксперты «Sohu».

Аналитики добавили, что на сегодняшний день Китай и США не имеют какого-либо механизма коммуникации в случае конфликтных ситуаций, также не существует каких-либо сдерживающих договоренностей.

«Мелкие конфликтные ситуации, которые происходят между Пекином и Вашингтоном сегодня, в дальнейшем могут произвести фатальные последствия. Китай определенно станет третьей мировой ядерной державой, с которой придется считаться как США, так и России», - резюмировали эксперты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700