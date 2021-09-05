Эксперты рассказали, чем грозит России и США развитие ядерной мощи Китая

5-09-2021, 21:34

0

Image 16+
Эксперты рассказали, чем грозит России и США развитие ядерной мощи Китая

Аналитики китайского обозревателя «Sohu» спрогнозировали сценарий взаимоотношений Китая с Россией и США в случае развития китайского ядерного потенциала. Эксперты определили, что резкое наращивание Пекином ядерного арсенала может спровоцировать появление угрозы для безопасности США, чем может воспользоваться Россия для «запугивания» Вашингтона, передает «ПолитРоссия».

Китайские эксперты указали, что потенциальное увеличение стратегического потенциала НОАК уже сейчас беспокоит США — об этом свидетельствует недавний доклад главы Стратегического командования Вооруженных сил США Томаса Бюссьера. Американский политик заявил, что наращивание Пекином своей ядерной мощи является непрямой угрозой для национальной безопасности США — в связи с этим та доктрина «сдерживания», которой придерживается сейчас Пентагон, может только усугубить потенциальные риски. 

«Американский генерал Томас Бюссьер прямо заявил о поворотном моменте, который спровоцирует Китай в связи с наращиванием ядерной мощи. Учитывая, что Россия также преследует цель ослабить влияние США, ситуация для Вашингтона может быть чрезвычайно опасной», - прокомментировали эксперты «Sohu». 

Аналитики добавили, что на сегодняшний день Китай и США не имеют какого-либо механизма коммуникации в случае конфликтных ситуаций, также не существует каких-либо сдерживающих договоренностей. 

«Мелкие конфликтные ситуации, которые происходят между Пекином и Вашингтоном сегодня, в дальнейшем могут произвести фатальные последствия. Китай определенно станет третьей мировой ядерной державой, с которой придется считаться как США, так и России», - резюмировали эксперты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Пожилые россияне попросили президента Путина лишить их пенсии

Вчера, 10:39

Военную базу ВС России в Калининграде назвали предметом зависти НАТО

Вчера, 08:49

Президент Путин предупредил о эффекте «бумеранга» за отказ от вакцинации ряда стран

7-09-2021, 08:59

Вместо Шойгу: Путин думает, кто будет армией руководить, если его соратник уйдет в Госдуму

6-09-2021, 12:44

Эксперты рассказали, чем грозит России и США развитие ядерной мощи Китая

5-09-2021, 21:34

В Нижегородской области приставы забрали должника-жениха прямо с собственной свадьбы

3-09-2021, 15:54

Депутат Госдумы Онищенко сравнил Зеленского на встрече с Джо Байденом в США с «нахалёнком на паперти»

3-09-2021, 01:09

Россияне заявили об очередном исчезновении из аптек жизненно важных препаратов

2-09-2021, 13:59

В Южном военном округе против Украины и НАТО сформирован второй фронт

2-09-2021, 08:54

Врач ковидного госпиталя в Екатеринбурге Багин заявил, что 30-летние тоже умирают

31-08-2021, 14:49

Россияне, чтобы собрать детей в школу, берут микрозаймы

30-08-2021, 09:49

Сенченко назван главным организатором водной блокады Крыма

27-08-2021, 09:34

Врач Шафалинов заявил, что проблемы со здоровьем у вакцинированных могут подорвать доверие к власти

25-08-2021, 23:19

В Ростовской области американцу семь раз отказали в вакцинации

25-08-2021, 18:24

До 640 тысяч рублей: названы виды выплат в России, о которых не все знают

25-08-2021, 09:19

Родители расскажут о проблемах школьного питания на встрече с Минпросвещения

23-08-2021, 16:59

Жителям ХМАО отказывают в лечении из-за коронавируса COVID-19

23-08-2021, 13:19

Российская драма «Солнцепек» получила высокую оценку в онлайн-кинотеатрах

22-08-2021, 09:09

В гостевом доме под Псковом три человека сгорели заживо

21-08-2021, 16:59

Семьям с детьми снова помогут. Мишустин озвучил важное решение

21-08-2021, 08:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

«Черный лебедь» может прилететь к американскому доллару уже 22 сентября

«Черный лебедь» может прилететь к американскому доллару уже 22 сентября

8-09-2021, 20:14

0

Глобальный подъем экономики Соединенных Штатов Америки ФРС пыталась показывать всему миру с помощью приобретения...

Подробнее
Мясников заявил, что с пандемией коронавируса мир потерял ориентир

Мясников заявил, что с пандемией коронавируса мир потерял ориентир

8-09-2021, 00:24

0

Главврач ГКБ № 71 города Москвы Александр Мясников считает, что коронавирус никуда не денется - он пришел навсегда....

Подробнее
Врач Скорогудаева рассказала, чем пахнет человек, болеющий раком

Врач Скорогудаева рассказала, чем пахнет человек, болеющий раком

7-09-2021, 13:04

0

Дерматолог и косметолог Ирина Скорогудаева сообщила многочисленным телевизионным зрителям, какой запах исходит от...

Подробнее
Президент Путин предупредил о эффекте «бумеранга» за отказ от вакцинации ряда стран

Президент Путин предупредил о эффекте «бумеранга» за отказ от вакцинации ряда стран

7-09-2021, 08:59

0

Глава РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию с массовой вакцинацией граждан в мировых странах. В ходе выступления...

Подробнее
В Петербурге спасателям пришлось снимать с арочных пролетов моста влюбленную парочку

В Петербурге спасателям пришлось снимать с арочных пролетов моста влюбленную парочку

7-09-2021, 09:24

0

У петербургских спасателей рано утром во вторник, 7 сентября, уже была работа. Им довелось спасать с арочных пролетов...

Подробнее
Daily Express: Путин введет нормирование потребления газа для Великобритании

Daily Express: Путин введет нормирование потребления газа для Великобритании

7-09-2021, 14:04

0

Россия будет вводить нормирование потребления газа для Великобритании, утверждает Daily Express. Автор публикации...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Названа опасность COVID-19 для сорокалетних: деменция и воспаление мозга

Названа опасность COVID-19 для сорокалетних: деменция и воспаление мозга

7-09-2021, 18:04

0

Способность вируса SARS-CoV-2 создавать серьезные проблемы с психикой людей, переболевших данным заболеванием, в июле...

Подробнее
«Сражаться под знаменем НАТО»: в Швеции нашли ответ на «угрозу из России»

«Сражаться под знаменем НАТО»: в Швеции нашли ответ на «угрозу из России»

7-09-2021, 15:09

0

Швеция будет стремиться к усилению военного сотрудничества с США, заявил министр обороны страны Петер Хултквист. Хотя...

Подробнее
Россиянам назвали противопоказания и побочные эффекты прививки против коронавируса COVID-19 «ЭпиВакКорона-Н»

Россиянам назвали противопоказания и побочные эффекты прививки против коронавируса COVID-19 «ЭпиВакКорона-Н»

7-09-2021, 10:19

0

Вакцин от коронавируса в России стало пять, и все они - отечественные. В конце августа в стране был зарегистрирован...

Подробнее
Российским водителям объяснили, каким автомобилям не нужно проходить техосмотр в 2021 году

Российским водителям объяснили, каким автомобилям не нужно проходить техосмотр в 2021 году

7-09-2021, 13:39

0

Тема техосмотра стала очень популярной в последние месяцы. Однако, многие водители до сих пор не понимают: когда нужно...

Подробнее