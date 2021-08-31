В Нижегородской области приставы забрали должника-жениха прямо с собственной свадьбы

В Нижегородской области на свадьбу к местному жителю неожиданно нагрянули судебные приставы. Все гости узнали, что жених является злостным неплательщиком алиментов.

По информации издания tarakann.ru, сотрудникам службы судебных приставов стало известно, что один из должников собирается жениться и уже даже вместе с невестой подал заявление о сочетании браком в ЗАГС. Они узнали точную дату и время торжества и неожиданно для самой пары и их гостей нагрянули на торжество.

После бракосочетания жених-должник был доставлен в районное отделение службы судебных приставов. Он так и не смог объяснить, почему длительное время не выплачивал алименты на своего ребенка. Но, похоже, проделанная приставами работа возымела эффект. Выплачивать долг должник уже начал.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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