Депутат Госдумы Онищенко сравнил Зеленского на встрече с Джо Байденом в США с «нахалёнком на паперти»

Сегодня, 01:09

0

Image 16+
Депутат Госдумы Онищенко сравнил Зеленского на встрече с Джо Байденом в США с «нахалёнком на паперти»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал заявления президента Украины Владимира Зеленского по итогам его поездки в США и встречи с Джо Байденом. Больше всего Онищенко раздражает «пацанский» тон заявлений Зеленского и разговоры о транзите газа и «энергетической безопасности Европы» без упоминания России.

«Впечатление от заявлений господина Зеленского такое: нахаленок на паперти. Приехал с протянутой рукой, но ведет себя очень нахально и даже нагло», — отметил Онищенко в разговоре с ФАН.

Зеленский в свою очередь, отчитался по итогам встречи с президентом США Джо Байденом: 

«У нас состоялся «нормальный мужской разговор. В ходе встречи обсуждались гарантии энергетической безопасности Украины. Я услышал, по крайней мере, желание, что, в случае нарушения украинских прав или будет нарушаться энергетическая безопасность, США готовы к введению санкций».

Трансляцию встречи американского и украинского президентов вел в прямом эфире телеканал «Украина 24».

Онищенко заявил, что Россия имеет право транспортировать газ по «Северному потоку — 2» как считает необходимым.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Нижегородской области приставы забрали должника-жениха прямо с собственной свадьбы

Сегодня, 15:54

Депутат Госдумы Онищенко сравнил Зеленского на встрече с Джо Байденом в США с «нахалёнком на паперти»

Сегодня, 01:09

Россияне заявили об очередном исчезновении из аптек жизненно важных препаратов

Вчера, 13:59

В Южном военном округе против Украины и НАТО сформирован второй фронт

Вчера, 08:54

Врач ковидного госпиталя в Екатеринбурге Багин заявил, что 30-летние тоже умирают

31-08-2021, 14:49

Россияне, чтобы собрать детей в школу, берут микрозаймы

30-08-2021, 09:49

Сенченко назван главным организатором водной блокады Крыма

27-08-2021, 09:34

Врач Шафалинов заявил, что проблемы со здоровьем у вакцинированных могут подорвать доверие к власти

25-08-2021, 23:19

В Ростовской области американцу семь раз отказали в вакцинации

25-08-2021, 18:24

До 640 тысяч рублей: названы виды выплат в России, о которых не все знают

25-08-2021, 09:19

Родители расскажут о проблемах школьного питания на встрече с Минпросвещения

23-08-2021, 16:59

Жителям ХМАО отказывают в лечении из-за коронавируса COVID-19

23-08-2021, 13:19

Российская драма «Солнцепек» получила высокую оценку в онлайн-кинотеатрах

22-08-2021, 09:09

В гостевом доме под Псковом три человека сгорели заживо

21-08-2021, 16:59

Семьям с детьми снова помогут. Мишустин озвучил важное решение

21-08-2021, 08:04

Познер объяснил недоверие россиян к вакцине от коронавируса COVID-19

20-08-2021, 18:29

От ковида скончались 14 вакцинированных саратовцев

20-08-2021, 17:54

В Кузбассе не прошедших вакцинацию учителей могут отстранить от работы

20-08-2021, 15:44

РБК: врачи в РФ не успевают работать из-за вакцинации

20-08-2021, 11:44

Медсестра из больницы Североуральска пожаловалась на отсутствие лекарств

20-08-2021, 00:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Военный врач Иванов о вакцинации от COVID-19: ждут непоправимые последствия

Военный врач Иванов о вакцинации от COVID-19: ждут непоправимые последствия

Сегодня, 12:34

0

В борьбе с COVID-19 все совсем непросто - вначале методики лечения заболевания были сомнительными, теперь вот весь мир...

Подробнее
Китай стал экономически наказывать другие страны за непослушание

Китай стал экономически наказывать другие страны за непослушание

1-09-2021, 20:59

0

Эксперты сообщили о новом рычаге давления, который появился у Китая против стран-противников. Указывается, что если...

Подробнее
ПФР объявил, кому нужно подать заявление на новые 6 тысяч рублей

ПФР объявил, кому нужно подать заявление на новые 6 тысяч рублей

1-09-2021, 20:09

0

Специалисты Пенсионного фонда России назвали категорию граждан, которая может претендовать на выплаты в размере 6000...

Подробнее
Боевики «Талибана» расстроились, что американцы оставили им выведенные из строя вертолеты

Боевики «Талибана» расстроились, что американцы оставили им выведенные из строя вертолеты

Вчера, 07:39

0

Боевики террористической организации «Талибан» (запрещена в РФ) обнаружили, что все вертолеты, которые американские...

Подробнее
«Дело не в том, что их больше». Военный эксперт о том, с чем столкнутся ДНР/ЛНР, если Киев пойдет в атаку

«Дело не в том, что их больше». Военный эксперт о том, с чем столкнутся ДНР/ЛНР, если Киев пойдет в атаку

Вчера, 10:54

0

О том, какие проблемы могут возникнуть у самопровзглашенных ДНР и ЛНР в случае масштабных военных действий, рассказал...

Подробнее
Заплатили ноль: Почему Лукашенко не хочет размещать в Белоруссии российские военные базы

Заплатили ноль: Почему Лукашенко не хочет размещать в Белоруссии российские военные базы

Вчера, 15:14

0

На деле Александр Лукашенко, президент Белоруссии, продолжает саботировать военную интеграцию с Россией, хотя на словах...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В Южном военном округе против Украины и НАТО сформирован второй фронт

В Южном военном округе против Украины и НАТО сформирован второй фронт

Вчера, 08:54

0

В Южном военном округе к первому сентября завершен первый этап формирования боевого армейского резервного состава. По...

Подробнее
В Великобритании назревает революция: «Еды на Рождество будет мало»

В Великобритании назревает революция: «Еды на Рождество будет мало»

1-09-2021, 12:14

0

Западные страны может захлестнуть волна продовольственного дефицита. Так, в Великобритании крупнейшие супермаркеты...

Подробнее
США меняют рычаг давления на весь мир

США меняют рычаг давления на весь мир

Сегодня, 07:29

0

Президент США Джо Байден в своем обращении к народу заявил об окончании великих войн Америки, а также пообещал, что...

Подробнее
Россияне заявили об очередном исчезновении из аптек жизненно важных препаратов

Россияне заявили об очередном исчезновении из аптек жизненно важных препаратов

Вчера, 13:59

0

О новом дефиците важнейших лекарственных препаратов сообщили россияне — по заявлению пользователей Телеграм-сообщества...

Подробнее