Депутат Госдумы Онищенко сравнил Зеленского на встрече с Джо Байденом в США с «нахалёнком на паперти»

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Депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал заявления президента Украины Владимира Зеленского по итогам его поездки в США и встречи с Джо Байденом. Больше всего Онищенко раздражает «пацанский» тон заявлений Зеленского и разговоры о транзите газа и «энергетической безопасности Европы» без упоминания России.
«Впечатление от заявлений господина Зеленского такое: нахаленок на паперти. Приехал с протянутой рукой, но ведет себя очень нахально и даже нагло», — отметил Онищенко в разговоре с ФАН.
Зеленский в свою очередь, отчитался по итогам встречи с президентом США Джо Байденом:
«У нас состоялся «нормальный мужской разговор. В ходе встречи обсуждались гарантии энергетической безопасности Украины. Я услышал, по крайней мере, желание, что, в случае нарушения украинских прав или будет нарушаться энергетическая безопасность, США готовы к введению санкций».
Трансляцию встречи американского и украинского президентов вел в прямом эфире телеканал «Украина 24».
Онищенко заявил, что Россия имеет право транспортировать газ по «Северному потоку — 2» как считает необходимым.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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