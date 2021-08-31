В Южном военном округе против Украины и НАТО сформирован второй фронт

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В Южном военном округе к первому сентября завершен первый этап формирования боевого армейского резервного состава. По информации «Свободной прессы», спецсостав БАРС насчитывает 38 тысяч бойцов. Если начнутся военные действия, они выступят подкреплением для 8-й, 49-й и 58-й общевойсковых армий.
Как рассказали в Министерстве обороны, в спецсостав резервистов вошли ранее уже отслужившие в армии добровольцы - с ними были заключены соответствующие контракты. Главная задача БАРСа - поддержание правопорядка, оказание помощи населению при экстренных ситуациях, охрана объектов государственной важности.
Ежемесячно бойцы будут вызываться на трехдневные обязательные сборы, по основному месту работы за это время за ними будет сохраняться заработная плата.
«После того, как резервисты-офицеры подписывают контракт, они сразу получают разовую выплату в размере 66 тысяч рублей. Для сержантов и солдат сумма выплат составляет 39 тысяч рублей — за каждые 3 суток им еще будет выплачено 5 тысяч рублей. Офицерам — 10 тысяч», - цитирует издание информацию Мнобороны.
Опрошенные эксперты склонны связывать оперативное формирование боевого резерва БАРС с маневрами «Запад-2021», запланированных в срок до 16 сентября на территории России и Белоруссии.
«Формирование второго фронта может быть связано с потенциальным военным противостоянием с Украиной и НАТО. Данный мобилизационный резерв очень пригодится в случае большой войны», - считают специалисты.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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