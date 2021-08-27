Врач ковидного госпиталя в Екатеринбурге Багин заявил, что 30-летние тоже умирают

Сегодня, 14:49

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Врач ковидного госпиталя в Екатеринбурге Багин заявил, что 30-летние тоже умирают

Анестезиолог-реаниматолог, заведующий реанимационным отделением № 5 в ГКБ № 40 в городе Екатеринбурге Владимир Багин объяснил в беседе с журналистом онлайн-издания E1.ru, какова на сегодняшний день обстановка в медицинском учреждении, где он практикует. 

Опытный медицинский специалист с длительным стажем работы по специальности рассказал представителю прессы, что сейчас, когда в мире бушует пандемия коронавируса, во всех ковидных реанимационных отделениях лечебного стационара Екатеринбурга вообще отсутствуют свободные койки для приема пациентов. На данный момент в общей сложности в медицинском учреждении лежат ориентировочно 900 пациентов с диагнозом коронавирус. В отделении реанимации проходят лечение 61 человек. Сюда попадают самые тяжелые пациенты с COVID-19. 

«Летальность высокая, но, конечно, не 100 процентов. В реанимации сами по себе лежат пациенты очень тяжелые, и в зависимости от профиля реанимации летальность разная. Я в обычной жизни работаю в ожоговом отделении, там по естественным причинам у нас самая высокая летальность в городе. Вы можете сейчас видеть в реанимациях 30-летних, и умирают они тоже — порядка 30 процентов», — рассказывает Багин.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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