Россияне, чтобы собрать детей в школу, берут микрозаймы

Сегодня, 09:49

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Россияне, чтобы собрать детей в школу, берут микрозаймы

Многие россияне для того, чтобы собрать детей в школу и купить им все необходимое к началу нового учебного года, вынуждены влезать в долги.

По данным «Московского комсомольца», который ссылается на информацию представителей микрофинансовых организаций, количество граждан страны, обратившихся за микрозаймами, в августе выросло на 80 процентов.

Но следует отметить, что данные финансового маркетплейса «Юником 24» этот показатель не подтверждают.

Опрошенные газетой аналитики полагают, что это можно объяснить тем, что большинство заемщиков стесняются своей низкой платежеспособности и не хотят озвучивать настоящую цель, на которую занимают деньги.

Даже по самым скромным подсчетам число россиян, обратившихся за микрозаймами в преддверии нового учебного года, составляет не менее 500 тысяч человек.

Ранее Росстат обнародовал примерные затраты родителей на сборы ребенка в школу. Согласно подсчетам ведомства, для того, чтобы приобрести все необходимое мальчику, необходимо потратить более 19,5 тысяч рублей, а девочку - свыше 24 тысяч.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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