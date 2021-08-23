В Ростовской области американцу семь раз отказали в вакцинации

Сегодня, 18:24

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В Ростовской области американцу семь раз отказали в вакцинации

В Ростовской области техасец пытается привиться от коронавируса, но каждый раз получает отказ. Скотт Нил, работающий в международной сети школ Language Link, родом из Остина, но уже два с половиной года живет в Ростовской области, где преподает английский язык.  Уже семь раз Скотт обращался  в медучреждения Ростова и Новочеркасска, но ему все время отказывают в прививке по причине того, что он - иностранец. Однако американец не собирается сдаваться и будет и дальше пытаться сделать прививку, так как на вакцинации настаивает работодатель. 

На протяжении пяти месяцев гражданин США говорил: «Хочу сделать прививку, помогите мне ее сделать». 

Он даже брал с собой на вакцинацию двух русскоговорящих учеников, но ему в поликлиниках  отвечали, что он - не гражданин России.

Недавно его компания проявила заинтересованность в вакцинировании сотрудников, и Нил, наконец-то, сделает прививку. Он намерен вакцинироваться «Спутником V». По словам Скотта, он приехал в Россию в 2017 году, потеряв родственников в США. Американец преподавал английский сначала в Китае, затем - в Ростове и Новочеркасске, пишет 161.ru.

Отвечая на вопрос о различие в менталитете  американцев, китайцев и россиян, а также об отношении этих народов к вакцинации, техасец заметил, что когда китайцам говорят, что делать, они делают. 

По словам Скотта, россияне тоже привыкли к этому, но они говорят: «Может быть сделаю, может — нет». В США тоже такое отношение: «Ты не можешь говорить мне, что делать!».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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