Врач Шафалинов заявил, что проблемы со здоровьем у вакцинированных могут подорвать доверие к власти

Вчера, 23:19

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Врач Шафалинов заявил, что проблемы со здоровьем у вакцинированных могут подорвать доверие к власти

Российский профессор Академии военных наук, доктор медицинских наук, академик Владислав Шафалинов уверен: поствакцинальный синдром в результате прививки от коронавируса способен серьезно подорвать у народа доверие к власти. Об этом сообщает ИА «Красная весна», ссылаясь на «Суть времени».

«Подумайте! Если люди, которых вы заставили вакцинироваться, получат проблемы со здоровьем, что они будут думать про государство, про чиновничий государственный аппарат?» — призвал Шафалинов к государственным деятелям разного уровня.

Эксперт не мог не отметить, что в настоящее время все больше людей ставят себе прививки от ковида вынужденно, «из страха потерять работу». Поэтому тот момент, что на сегодня в России привита меньшая часть населения, профессор оценил как положительный. 

Шафалинов призвал экспертов активно вмешаться в ситуацию.

«Здесь я бы очень хотел, чтобы наши известные вирусологи, не побоявшись, начали говорить на эту тему. Потому что мы стоим на грани, возможно, очень нехороших событий», — подчеркнул медик.

И еще раз напомнил, что вакцинация населения во время пандемии - недопустима: эта процедура подрывает иммунную систему, делает организм уязвимым перед различными болезнями, в том числе и ковидом. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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