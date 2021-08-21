Родители расскажут о проблемах школьного питания на встрече с Минпросвещения

В субботу, 28 августа, пройдет Всероссийское родительское собрание, ставшее уже традиционным перед началом нового учебного года. Его проведет глава Министерства просвещения Сергей Кравцов. Участие в мероприятии примут чиновники из профильных ведомств всех регионов России- на нем рассмотрят жалобы, вопросы и пожелания родителей, которые поступают на «горячую линию», сейчас их уже более трех тысяч.

«Начало учебного года – традиционно трепетный момент, наверное, для каждого родителя. Мы получаем большое количество обращений, и все они обязательно будут затронуты в ходе нашего совместного общения», - отметил Кравцов.

Наиболее часто задаваемые родителями вопросы касаются школьного питания. Еще с прошлого года в России внедрена система обязательного бесплатного горячего питания для младшеклассников. Санкт-Петербург оказался одним из самых проблемных регионов в этой сфере.

Система социального питания Петербурга складывалась с 90-х годов, постепенно превращаясь в одну из самых картелизированных сфер городской экономики. Порядок на рынке начали наводить совсем недавно. С конца 2018 года ФАС раскрыла около десяти антиконкурентных сговоров, в которых неоднократно принимали участие такие известные комбинаты, как «Артис-Детское питание» и «Фирма Флоридан».

Особенно борьбе с картелями мешают договоренности бизнеса и чиновников. К примеру, конфиденциальную информацию по госторгам «колпинскому картелю» передавали сотрудники районной администрации. Сейчас ФАС проводит внеплановую проверку администрации Выборгского района на предмет возможного картельного сговора с поставщиками питания, которые принадлежат семье бывшего районного чиновника.

В городе регулярно фиксируются отравления в детсадах и школах. Несмотря на это, контракты достаются одним и тем же компаниям. Родители жалуются на качество обедов, однако чиновники все равно часто оказываются на стороне комбинатов. Россельхознадзор и Роспотребнадзор постоянно находят на складах поставщиков фальсификат, однако ограничиваются штрафами, которые не соответствуют огромным прибылям компаний.

С одной стороны, поставщики уже давно не боятся штрафов и защитить детей от противоправной деятельности можно только с помощью Реестра недобросовестных поставщиков. А с другой стороны, заменить нынешних поставщиков некем: частные комбинаты практически вытеснили городских конкурентов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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