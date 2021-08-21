Жителям ХМАО отказывают в лечении из-за коронавируса COVID-19

Сегодня, 13:19

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Жителям ХМАО отказывают в лечении из-за коронавируса COVID-19

Население Нижневартовска оказалось без специализированного лечения из-за приоритета в терапии коронавируса — по свидетельству местных жителей, прием узких специалистов в регионе практически недоступен. Об этом пишет «URA.Ru».

В соцсетях ХМАО развернулись массовые жалобы на отсутствие качественных услуг узких специалистов в Нижневартовске — причиной этому стала переброска почти всего медперсонала региона на борьбу с пандемией коронавируса. 

«Сейчас почти все врачи находятся в красной зоне, получить талон к узкому специалисту невозможно. К участковому врачу дозвониться нельзя, в регистратуре звонки просто игнорируют», - возмутились местные жители. 

Указывается, что особая проблема с записью на прием существует к хирургам, инфекционистам и участковым терапевтам. После публикации жалоб местных жителей в соцсетях, в департаменте здравоохранения ХМАО инициировали проведение внутреннего расследования с целью выяснения достоверности составленных жалоб.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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