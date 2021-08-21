Жителям ХМАО отказывают в лечении из-за коронавируса COVID-19

Sohu: Американская разведка опозорилась на Ближнем Востоке из-за ухищрений России
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Население Нижневартовска оказалось без специализированного лечения из-за приоритета в терапии коронавируса — по свидетельству местных жителей, прием узких специалистов в регионе практически недоступен. Об этом пишет «URA.Ru».
В соцсетях ХМАО развернулись массовые жалобы на отсутствие качественных услуг узких специалистов в Нижневартовске — причиной этому стала переброска почти всего медперсонала региона на борьбу с пандемией коронавируса.
«Сейчас почти все врачи находятся в красной зоне, получить талон к узкому специалисту невозможно. К участковому врачу дозвониться нельзя, в регистратуре звонки просто игнорируют», - возмутились местные жители.
Указывается, что особая проблема с записью на прием существует к хирургам, инфекционистам и участковым терапевтам. После публикации жалоб местных жителей в соцсетях, в департаменте здравоохранения ХМАО инициировали проведение внутреннего расследования с целью выяснения достоверности составленных жалоб.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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