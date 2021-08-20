Российская драма «Солнцепек» получила высокую оценку в онлайн-кинотеатрах

В российских кинотеатрах 12 августа стартовал показ военной драмы «Солнцепек», которая получила множество отзывов и оценку 9,2 в онлайн-кинотеатре Ivi.

Картина повествует о том, как начинался вооруженный конфликт в Луганске в 2014 году. В центре сюжета два афганца – сыгранный Александром Бухаровым Влад Новожилов, пытающийся спасти семью, и Алексей Гончаренко, выбравший другой путь. Эту роль исполнил народный артист России Максим Дахненко.

На актера сильно повлиял тот факт, что показанное в «Солнцепеке» - правда. При этом основная задача фильма еще в начале съемок звучала так: «Чтобы такого нигде больше не происходило, чтобы не было войны». Дахненко считает, что создателям удалось показать весь ужас произошедшего на Донбассе.

Актер признался, что Украина для него не чужая страна – там живет вся его родня. Поэтому тема, поднятая в фильме, для него очень болезненна. Дахненко был искренне рад, когда ему предложили роль такого нешаблонного персонажа, как Гончаренко. Дахненко счастлив, что ему довелось «сыграть судьбу, пережить внутренние потрясения, боль и трагедию человека». Он считает, что это большой подарок для него как актера.

«Гражданская война — это одно из самых страшных событий, которые только могут быть. Оказывается, в людях есть столько ненависти, которая в определённый момент вылезает, выскакивает, даже выпрыгивает наружу и всё это проявляется в какой-то необычайной звериной жестокости», - сказал артист.

По его словам, самое сложное на съемочной площадке было понять, что «играешь», и взаимоотношения людей, попавших в ситуацию кровавой войны. Актерам было непросто, поэтому на съемках они разговаривали не столько о войне, сколько о том, что чувствуют и что хотят показать зрителю.

Дахненко не исключает, что, возможно, именно поэтому на площадке была очень дружная и слаженная атмосфера. Особенно он отметил для себя знакомство с Владимиром Ильиным, с которым давно мечтал вместе поработать.

«Для меня самой сложной сценой стал разговор в больнице с героем Александра Бухарова, когда меня взяли в плен после обстрела, и мы с ним в больнице разговариваем о происходящем», - признался актер.

Также он подчеркнул, что произошедшее на Украине разделило его с семьей, которую он уже давно не может увидеть. Именно память о своих родственниках, разбросанных по всей Украине, помогла ему лучше вжиться в роль.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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