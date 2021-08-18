Познер объяснил недоверие россиян к вакцине от коронавируса COVID-19

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Российский журналист Владимир Познер во время общения со зрителями в соцсети Instagram признался, что до сих пор не может понять, почему россияне так упорно игнорируют вакцинацию и с недоверием относятся к разрешенным препаратам.
«Думаю, отчасти это результат каких-то слухов, результат конспирации, распространения слухов о «чипизации», о том, что таким образом хотят нас контролировать. А поскольку у нас люди вообще недоверчивые (по понятным историческим причинам — их уже очень много раз обманывали), то возникло это недоверие», — приводит слова Познера издание «Ньюс.ру».
Сам телеведущий привился от коронавируса еще зимой нынешнего года - в конце февраля. Он вспоминает, как сильно обрадовался, узнав о регистрации «Спутника V» в стране. Готов привиться от ковида и в третий раз - у журналиста нет никаких сомнений в целесообразности вакцинации.
«Я абсолютно убеждён, что если вакцина полностью и не защищает от заболевания, то благодаря ей само заболевание проходит намного легче, чем когда вакцины нет», — подытожил Познер.
Ранее телеведущий заявил о том, что соцсети превратились в платформы, откуда управляют людьми. При этом сами завсегдатаями таких сервисов становятся люди, для которых онлайн интереснее, чем оффлайн. Реальная жизнь для них скучна и не приносит удовольствия.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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