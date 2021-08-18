От ковида скончались 14 вакцинированных саратовцев

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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин сообщил о 14 подтвержденных летальных исходах среди вакцинированных пациентов. Чиновник подчеркнул, что большая часть из этих случаев связана с наличием патологий, которые и привели к появлению осложнений коронавируса, передает «Комсомольская Правда».
Саратовский министр Олег Костин в ходе видеобрифинга подтвердил, что для 14 вакцинированных пациентов коронавирус окончился летальным исходом. При этом министр подчеркнул, что 8 человек имели врожденные патологии, которые и стали первичной причиной смерти.
«Важно понимать, что полностью вакцинированным человеком можно считать только тех граждан, которые получили 2 дозы вакцины. Если гражданин заболел ковидом после получения только одной дозы, тут никак нельзя говорить о неэффективности вакцины», - прокомментировал Костин.
Чиновник отметил, что в редких случаях организм может не вырабатывать защитный титр антител даже после введения двух доз вакцины — причиной этого являются индивидуальные особенности организма.
«Хочу в очередной раз призвать всех граждан пройти вакцинацию, чтобы обезопасить себя и взять под контроль распространение вируса. Сейчас мы пока находимся на плато, на горе, но легко можем пойти вниз — особенно учитывая, что впереди предстоит сезон возобновления учебы для школьников и студентов», - добавил министр.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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