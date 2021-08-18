От ковида скончались 14 вакцинированных саратовцев

Сегодня, 17:54

0

Image 16+
От ковида скончались 14 вакцинированных саратовцев

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин сообщил о 14 подтвержденных летальных исходах среди вакцинированных пациентов. Чиновник подчеркнул, что большая часть из этих случаев связана с наличием патологий, которые и привели к появлению осложнений коронавируса, передает «Комсомольская Правда».

Саратовский министр Олег Костин в ходе видеобрифинга подтвердил, что для 14 вакцинированных пациентов коронавирус окончился летальным исходом. При этом министр подчеркнул, что 8 человек имели врожденные патологии, которые и стали первичной причиной смерти. 

«Важно понимать, что полностью вакцинированным человеком можно считать только тех граждан, которые получили 2 дозы вакцины. Если гражданин заболел ковидом после получения только одной дозы, тут никак нельзя говорить о неэффективности вакцины», - прокомментировал Костин. 

Чиновник отметил, что в редких случаях организм может не вырабатывать защитный титр антител даже после введения двух доз вакцины — причиной этого являются индивидуальные особенности организма. 

«Хочу в очередной раз призвать всех граждан пройти вакцинацию, чтобы обезопасить себя и взять под контроль распространение вируса. Сейчас мы пока находимся на плато, на горе, но легко можем пойти вниз — особенно учитывая, что впереди предстоит сезон возобновления учебы для школьников и студентов», - добавил министр.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

От ковида скончались 14 вакцинированных саратовцев

Сегодня, 17:54

В Кузбассе не прошедших вакцинацию учителей могут отстранить от работы

Сегодня, 15:44

РБК: врачи в РФ не успевают работать из-за вакцинации

Сегодня, 11:44

Медсестра из больницы Североуральска пожаловалась на отсутствие лекарств

Сегодня, 00:24

В уральском городе к приезду губернатора помыли грунтовую дорогу

Вчера, 12:39

В Новосибирске мужчину выписали из инфекционной больницы с поражением легких 75%

Вчера, 09:19

«Минздрав выдает медсестер за врачей?»: эксперт Потопальский обратился в прокуратуру

18-08-2021, 15:19

Во Владимирской области одаренных детей поселили в домики без душа, связи, с дырами в стенах и плесенью на постельном белье

18-08-2021, 09:54

Евгений Пригожин покинул Петербург и сменил место жительства

17-08-2021, 19:39

Паслер об отказе от вакцинации против COVID-19: Отстранить имеют право, уволить — нет

17-08-2021, 19:34

На Камчатке двое туристов сорвались с вулкана высотой 4 тысячи метров

17-08-2021, 15:39

«Во имя спасения жизней»: В споре о незаконности ковидных госпиталей поставлена точка

16-08-2021, 21:34

«Нам нужно еще очень сильно держаться». Заболеваемость коронавирусом зависла на пике

16-08-2021, 19:19

«КСП Красносельского района» потребовал в суде возмещения ущерба репутации

16-08-2021, 17:54

Российский главврач Алексей Живов предлагает выгнать врачей-антиваксеров из профессии

16-08-2021, 14:14

В Тверской области бык до смерти забодал мужчину

16-08-2021, 13:44

В Минздраве Самарской области рассказали, сколько жителей региона подхватили COVID после прививки

16-08-2021, 09:19

NetEase: оскорбление РФ повлекло неожиданные последствия для Литвы

15-08-2021, 20:19

В Нижегородской области убита 16-летняя девушка

15-08-2021, 14:54

Чешский путешественник Грабал-Крондяк приехал в РФ и оскорбил ее жителей

15-08-2021, 08:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Грузия стала страной-рассадником коронавируса COVID-19 № 1 в мире

Грузия стала страной-рассадником коронавируса COVID-19 № 1 в мире

18-08-2021, 10:49

0

В Грузии продолжает расти число новых случаев заражения COVID-19 и сейчас в перерасчете на миллион населения эта страна...

Подробнее
Бывший глава генштаба Балуевский рассказал о возможном ответе России на агрессию талибов

Бывший глава генштаба Балуевский рассказал о возможном ответе России на агрессию талибов

17-08-2021, 23:34

0

Экс-начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Юрий Балуевский считает, что в случае возможной агрессии...

Подробнее
В Германии вакцинация школьников приведет к сегрегации общества

В Германии вакцинация школьников приведет к сегрегации общества

18-08-2021, 12:04

0

Некоторые граждане Германии очень обеспокоены вопросом о вакцинации детей. В частности, эту тему затронула в эфире...

Подробнее
Евгений Пригожин покинул Петербург и сменил место жительства

Евгений Пригожин покинул Петербург и сменил место жительства

17-08-2021, 19:39

0

По словам известного бизнесмена, он уже давно далек от проблем северной столицы. Предприниматель Евгений Пригожин...

Подробнее
Паслер об отказе от вакцинации против COVID-19: Отстранить имеют право, уволить — нет

Паслер об отказе от вакцинации против COVID-19: Отстранить имеют право, уволить — нет

17-08-2021, 19:34

0

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в эфире прямой линии с главой этого региона пообещал лично разобраться с...

Подробнее
В ВОЗ объяснили, как вести себя дома больному коронавирусом COVID-19

В ВОЗ объяснили, как вести себя дома больному коронавирусом COVID-19

18-08-2021, 07:34

0

Эксперты ВОЗ представили основные рекомендации для заболевшего коронавирусом. В частности, необходимо находиться дома в...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Эксперты ВОЗ оценили опасность посещения врачей во время пандемии

Эксперты ВОЗ оценили опасность посещения врачей во время пандемии

18-08-2021, 08:09

0

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на своей официальной странице в Twitter призвали граждан не...

Подробнее
Врач Малиновская назвала самый опасный путь передачи COVID-19

Врач Малиновская назвала самый опасный путь передачи COVID-19

18-08-2021, 15:19

0

Это малоизвестная информация: течение коронавирусной болезни полностью будет зависеть от того пути передачи...

Подробнее
Во Владимирской области одаренных детей поселили в домики без душа, связи, с дырами в стенах и плесенью на постельном белье

Во Владимирской области одаренных детей поселили в домики без душа, связи, с дырами в стенах и плесенью на постельном белье

18-08-2021, 09:54

0

Родители в соцсетях и СМИ рассказали, почему забрали своих детей из лагеря отдыха "Березка" В Коврове раньше времени....

Подробнее
«Минздрав выдает медсестер за врачей?»: эксперт Потопальский обратился в прокуратуру

«Минздрав выдает медсестер за врачей?»: эксперт Потопальский обратился в прокуратуру

18-08-2021, 15:19

0

В прокуратуру обратился директор «Центра экспертизы» Дмитрий Потопальский. Он потребовал проверить списки врачей на...

Подробнее