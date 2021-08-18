В Кузбассе не прошедших вакцинацию учителей могут отстранить от работы

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Вакцинация от коронавируса для учителей Кузбасса обязательна, и если они не поставят прививку, руководство школ имеет право на вполне законных основаниях отстранить их от работы. Об этом рассказал представитель Минздрава региона в Instagram-аккаунте губернатора Сергея Цивилева.
В этой связи местные жители начали засыпать руководство вопросами о том, почему вначале власти уверяли, что не будут предпринимать мер к педагогам, которые не привьются, но на деле получается, что их просто-таки вынуждают поставить прививки под страхом отстранения от работы.
Представитель Минздрава ответил, что о принуждении речь не идет - вакцинация в стране проводится на добровольной основе.
«Вакцинация не является принудительной, вы имеете право отказаться, но работодатель в свою очередь имеет право отстранить вас от занимаемой должности на срок до 90 дней без содержания или до изменения эпидобстановки», — подчеркнул он, сославшись при этом на ФЗ №?157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», где черным по белому написано, что школа - это место с высоким риском распространения заболевания.
Представитель Минздрава Кузбасса также напомнил, что работникам образовательных организаций региона следовало привиться первым компонентом вакцины до 18 июля, а второй поставить в срок до 18 августа.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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