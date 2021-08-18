РБК: врачи в РФ не успевают работать из-за вакцинации

Сегодня, 11:44

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РБК: врачи в РФ не успевают работать из-за вакцинации

Врачи рассказывают о высоких нагрузках из-за вакцинации от COVID-19.

Многих медиков привлекли к кампании по вакцинации, и это мешает им выполнять плановую работу. Об этом свидетельствуют данные, полученные в ходе опроса, который проведен профильным приложением «Справочник врача», передает РБК.

85,4% медработников, задействованных в кампании по вакцинации от COVID-19, испытывают перегрузки на работе. 66,6% опрошенных медработников отмечают, что на фоне кампании по вакцинации ухудшилось качество оказания медпомощи.

Мобильное приложение «Справочник врача» запущено в 2013 году. В нем зарегистрированы уже свыше 500 тыс. медицинских работников из России. Но регистрироваться в нем могут и лица без медицинского образования. Если пользователь укажет, что он медик, хотя таковым не является, то нарушит политику приложения. Доля таких участников, отмечают создатели сервиса, минимальная.

В опросе, проведенном «Справочником врача», посвященном переработкам врачей в период реализации кампании по вакцинации, приняли участие 1339 респондентов из всех регионов России.

Участники опроса рассказали, что вынуждены задерживаться на несколько часов на работе после того как стали участвовать в кампании по вакцинации. Об этом сообщило 81,4% опрошенных. 40,4% сообщили, что вынуждены задерживаться из-за необходимости вводить данные о вакцинированных. 42,7% участников опроса рассказали, что остаются после окончания рабочего дня из-за требований руководства выполнять плановую работу. 13,1% опрошенных и вовсе приходится забирать работу домой.

При этом 31,5% уже получили дисциплинарные взыскания из-за невыполненной работы. 26,7% сообщили, что хотя и не успевают выполнить за день работу до конца, с санкциями они бы не сталкивались.

Ситуацию прокомментировал президент Лиги защиты врачей Семен Гальперин. Он подчеркнул, что врачам следует добиваться заключения нового договора или официального перевода на другую должность если они начинают работать в кампании по вакцинации. То есть, медработник официально должен дать согласие на увеличение нагрузки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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