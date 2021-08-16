Во Владимирской области одаренных детей поселили в домики без душа, связи, с дырами в стенах и плесенью на постельном белье

Родители в соцсетях и СМИ рассказали, почему забрали своих детей из лагеря отдыха "Березка" В Коврове раньше времени. Условия в лагере - старая мебель, сырое постельное белье и душ раз в 3-4 дня. По ночам, дети, жаловались на мышей.

Смена в лагере - для одаренных детей, поездку сюда надо было заслужить отличной учебой. Затраты родителей - 3000 рублей, остальное оплачивает государство.

- Ситуация вопиющая. И рассматривать такую организацию отдыха наших детей надо не только в правовом поле "некачественного оказания услуг". Это - дискредитация самого государства. Мол, учитесь, дети! И тогда ваш труд будет вознагражден вот так, - возмущается происходящим общественный деятель Владимир Гогин. - Однозначно, Роспотребнадзор и прокуратура должны дать оценку организации отдыха в этом лагере. А также оценить действия проверяюших, которые позволили завезти детей в такие условия. Заявления составлены. Отдельный вопрос прокуратуре, по факту использования бюджетных средств на подобные "мероприятия" - это даже не шебенку не той фракции засыпать. Разумеется, регион обязан вернуть родителям деньги, потраченные за подобный "отдых", а детям предоставлены путевки в нормальные лагеря. Одаренные владимирские дети пусть едут отдыхать в "Артек" И "Орленок". Владимирская область должна любить и уважать своих маленьких граждан.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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