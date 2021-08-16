Евгений Пригожин покинул Петербург и сменил место жительства

Вчера, 19:39

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Евгений Пригожин покинул Петербург и сменил место жительства
Предприниматель Евгений Пригожин / Фото из открытых источников

По словам известного бизнесмена, он уже давно далек от проблем северной столицы. 
Предприниматель Евгений Пригожин перестал быт петербуржцем, по его словам, уже довольно давно.  Об этом он сообщил изданию «Вестник СЗФО», когда его попросили прокомментировать возможность вакцинации сотрудников предприятий общепита. 

«Я не имею предприятий общепита в Петербурге, как следствие и персонала. К тому же уже длительное время не проживаю в городе и поэтому мало интересуюсь происходящими там событиями». – отметил Пригожин. 



Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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