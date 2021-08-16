Паслер об отказе от вакцинации против COVID-19: Отстранить имеют право, уволить — нет

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в эфире прямой линии с главой этого региона пообещал лично разобраться с жалобами на работодателей, угрожающих уволить своих невакцинированных от ковида сотрудников. При этом чиновник подчеркнул, что отсутствие прививки - это не повод для увольнения работника, его можно просто временно отстранить от работы. Об этом сообщает orenburg.media.
Такое заявление губернатор сделал в контексте вопроса жительницы Оренбурга касательно «карательных» мер при отказе от вакцинации, в том числе и в плане увольнения с занимаемой должности.
«С работы, я думаю, не уволят. Если это будет из-за вакцинации, я готов помочь, чтобы этого не произошло, это незаконно. А вот отстранить – имеют право», — объяснил Паслер.
Со своей стороны чиновник призвал население все же вакцинироваться, подчеркнув, что ему непонятно, по каким все-таки причинам люди отказываются от прививки.
«Мы первыми сделали вакцину. Не воспользоваться ей нельзя. Рассматривать вопрос узко — в рамках увольнения — не следует. Нужно думать: есть ли риск заболеть, если не привился. А что если мужчина — единственный кормилец в семье и заболеет? А если заразит родню? А если летальный исход?» – прокомментировал свою точку зрения Паслер.
Он добавил, что успел сделать два курса прививок - в прошлом августе и в мае.
«...Вот перед вами жив-здоров. Не было никаких осложнений ни у меня, ни у братьев, у жены только температура. Меня привили на работе и никаких проблем не было», — резюмировал губернатор.
На сегодняшний день прививки получили более 500 тысяч оренбуржцев, однако и этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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