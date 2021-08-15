«Во имя спасения жизней»: В споре о незаконности ковидных госпиталей поставлена точка

Вчера, 21:34

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«Во имя спасения жизней»: В споре о незаконности ковидных госпиталей поставлена точка
Медицинский юрист Алексей Горяинов

Медицинский юрист Алексей Горяинов в интервью Царьграду заявил всем, кто обвиняет власти в незаконном создании ковид-центров, что в экстренной ситуации все делалось только во имя спасения жизни людей.

Врач-кардиолог Наталья Ионова считает, что работа всей системы здравоохранения против коронавируса имеет много вопросов, требующих уточнений.

Состояние человека с диагнозом ковид может оценить только специалист. А тяжёлые больные должны быть только в ковид-центрах и под наблюдением необходимых специалистов. И неважно создан этот центр законно или нет.

Горяинов подчеркнул, что на практике в первую и вторую волну в регионах, действительно была организация койко-мест на территории, выставочных комплексов или подобных этому. Понятное дело тогда мало кто думал, например о лицензировании. И когда всё это разворачивалось в Москве, в Сити-холле, в Питере, в Ленэкспо, и так далее, всем было понятно, что лицензий там никаких нет. Да это нарушение закона. Другое дело, добавил Горяинов, что на эти нарушения шли сознательно, чтобы была возможность оказания медицинской помощи людям.

Эксперт напомнил о том, что все медучереждения тогда были переполнены, никто не ожидал такого потока пациентов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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