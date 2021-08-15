«Нам нужно еще очень сильно держаться». Заболеваемость коронавирусом зависла на пике

Врач-эпидемиолог Свердловской области рассказал о неутешительных прогнозах в регионе касательно обстановки с коронавирусом. Вот уже несколько недель число пациентов в среднетяжелом и тяжелом состоянии остается на одном уровне. Пусть оно и не растет, но тенденции к снижению не наблюдается. Об этом сообщает «Е1».

«Область на пике третьей волны заболеваемости. В предыдущие вспышки наблюдался подъем на протяжении 12 недель, то есть трех месяцев. Сегодня наблюдается только 5 недель подъема, потому нам еще нужно держаться. Не рискyу делать плохие прогнозы, но предпосылок к тому, что заболеваемость в ближайшее время снизится, пока нет», - объяснил специалист.

В это время за последние сутки в Свердловской области был установлен новый антирекорд – 529 новых заболевших. Долгое время регион находился на 5 месте по числу новых случаев на территории России, однако последние показатели подняли его на 4 место. На данный момент область уступает лишь Москве, Петербургу и Подмосковью.

Таким образом, последние сутки принесли Москве 1489 новых случаев заболевания, Санкт-Петербургу – 1383 человека, Московской области – 1362, Свердловской области – 529 и Нижнему Новгороду – 528 пациентов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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