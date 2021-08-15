«КСП Красносельского района» потребовал в суде возмещения ущерба репутации

«Комбинат социального питания Красносельского района» требует, чтобы издание «Фонтанка» возместила ему репутационный ущерб.

В апреле текущего года «Фонтанка» опубликовала несколько статей о «КСП Красносельского района». В них сообщалось, что комбинат выполняет работу некачественно и с нарушениями СанПина. Также в статьях говорится о наличии в школах, которые обслуживал комбинат, различных инфекций и частых проверок Роспотребнадзора. Руководство предприятия с обвинениями не согласилось. Журналистов издания приглашали для осмотра комбината, чтобы убедиться в том, что работа ведется без вышеописанных нарушений.

После публикации материалов возникла шумиха, которая нанесла серьезный удар по репутации комбината. Руководство КСП обратилось в суд, дело будет рассматривать Арбитражный суд Москвы. Ответчиками выступят главред «Фонтанки» Александр Горшков и главный редактор Moskva.ru Денис Аксенов, а также юрлица-учредители этих изданий.

В подтверждение иска КСП предложил экспертное заключение, которое доказывает, что на момент публикации статей комбинат обслуживал семьдесят учреждений. Теперь компания требует возмещения ущерба в размере 14 миллионов рублей.

Кроме того, компания указала 29 утверждений в статьях, которые она оспорит в суде.

«Содержание построено в соответствии со стратегией дискредитации с целью формирования отрицательного образа. Статьям придана скандальная окраска с целью вызвать общественный резонанс», - говорится в иске.

Также комбинат требует удалить все четыре публикации, которые написаны неверно и порочат честь компании. Каждый день промедления в случае победы КСП в суде будет стоить «Фонтанке» пятьсот тысяч рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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